Воспитанник «Океана» уходит на покой. В бизнес Прославленный футболист санкт-петербургского «Зенита» с приморскими корнями Виктор Файзулин в середине мая объявил о завершении спортивной карьеры. Корреспондент «В» связался в социальных сетях с нашим земляком.

– Виктор, не рано ли уходить из спорта в 32 года?



– В таком возрасте люди говорят, что пора уступать дорогу молодым. И это правда, если играешь в полную силу. Похоже, что и мое время настало. Ухожу из футбола на все 100 процентов. С 20 сентября 2015 года мне мешает травма играть в полную силу.



– А нет ли желания вернуться обратно в Приморье?



– Нет уж, извините. Остаюсь жить в Петербурге, буду заниматься бизнесом, у меня есть футбольный проект.



– Виктор, желаю вам успеха на другом поприще. И не забывайте наш край.



– Это моя малая родина. Привет всем землякам!

Справка «В»

Заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион России в составе «Зенита», обладатель Кубка России, Кубка УЕФА (2007/2008) и суперкубка УЕФА (2008) Виктор Файзулин родился 22 апреля 1986 года в Находке. Воспитанник ДЮСШ города Находки. Дебютировал за местный «Океан» в 2004 году, сыграв девять матчей. После первого сезона перешел в хабаровский CКА. Дебютировал за питерский «Зенит» в 2008 году в матче 1/16 финала Кубка УЕФА против «Вильярреала». В матче полуфинала Кубка УЕФА против «Баварии» Виктор Файзулин забил один из четырех мячей в ворота соперника. Привлекался в юниорскую (2004) и олимпийскую (2006) сборную России. С 2007 года выступал за молодежную сборную России. Провел семь матчей в ее составе, забил три мяча. Также провел два матча за вторую сборную России.

Автор: Николай КУТЕНКИХ