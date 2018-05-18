Приморский волан залетел на Кубок Европы В Кубке национальной федерации бадминтона России команда из Владивостока «Приморье-1» завоевала золотые медали и путевку на Кубок европейских чемпионов.

Серебряным призером первенства стала команда «Приморье-2», составленная из молодых спортсменов. Всего в суперлиге принимало участие четыре коллектива. «Приморье-1» одержало победы над клубами «Гатчина», столичным «Тайдом» и «Приморье-2» с общим сухим счетом 7:0. У «Приморья-2» на счету две победы с одинаковым результатом – 4:3.



Для нашей команды это будет далеко не первым выступлением в престижном турнире, более того, наши земляки один раз даже становились обладателями Кубка европейских чемпионов.



Стоит отметить, что ведущий игрок «Приморья-1» заслуженный мастер спорта Владимир Иванов в эти же дни стал еще и бронзовым призером личного чемпионата Европы по бадминтону. В испанской Уэльве в паре с заслуженным мастером спорта Иваном Созоновым он дошел до полуфинала.



Игру нашей пары прокомментировала главный тренер сборной России Клавдия Майорова:



– Медаль Иванова и Созонова в мужской паре трудная. Мы знаем, что они могут больше, но психологически были готовы только на бронзу. Ведь год назад они проиграли той же самой датской паре. Значит, надо больше готовиться, исключить все ошибки прошлых проигрышей. И тогда получится замахнуться на золото.

Автор: Николай КУТЕНКИХ