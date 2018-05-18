«Бонус-малус», а проблемы большие Проблемы с ОСАГО в Приморье (сложности в получении страхового возмещения, неправильное применение коэффициента «бонус-малус», позволяющего снизить стоимость страхования за безаварийную езду, трудности с покупкой электронных полисов, навязывание услуг и прочее) в последние годы только обостряются.

Усугубит ли ситуацию уход с рынка автострахования компании «Дальакфес», почему этот бизнес теряет интерес к Приморью и не получится ли так, что в скором времени ближайший офис страхователя окажется за Уралом? «В» обратился за комментариями к председателю НП «Лига финансовых институтов» Александру Ивашкину.



– ОСАГО в той или иной форме успешно функционирует во многих развитых странах. Так почему же возникают проблемы в России?



– 1 июня 2018 года мы отметим 15-летие вступления в силу закона об ОСАГО (сам закон принят 25 апреля 2002 года). В то время мне, занимавшему должность директора по продажам филиала крупнейшей в России страховой компании, пришлось непосредственным образом внедрять новинку в Приморье. И уже с 2005 года система стала давать сбои. Причина проста: страховщики решили, что должны немедленно получать сверхдоходы за счет разницы между сборами и выплатами. Доходность бизнеса превышала 50 % – прибыль получали буквально из воздуха. Но чрезмерная жадность страховых компаний и привела к убыточности их услуг по обязательному страховому продукту. И не только в Приморье.



– Но массово жаловаться на автостраховщиков стали именно в последние два-три года. Что так резко усложнило положение компаний, предоставляющих услуги автогражданки?



– Три года назад подоспела разработанная Центральным банком РФ «Единая методика расчета». На сегодня это основополагающий для страховщика нормативный акт. Именно на основании этого документа и приведенных в нем параметров ведутся расчеты выплат по страховым случаям. Как выяснилось довольно быстро, документ не слишком учитывает реалии рынка автозапчастей, прежде всего на вторичном рынке. Особенно сильно это проявляется именно в наших дальневосточных условиях. Скажем, обычная запчасть для праворульной машины, привезенной из Японии, на наших авторазборках может стоить в среднем от 2 до 5 тысяч. Если же рассчитывать ее стоимость на основании «Единой методики», цена вырастет до 100–150 и более тысяч рублей! Неудивительно, что обнаруженной лазейкой принялись с успехом пользоваться так называемые автоюристы, превратившие ДТП в достаточно прибыльный бизнес. Они, пользуясь несовершенством методики расчета, умеют добиваться в судебном порядке от страховщиков выплат, значительно превышающих затраты на реальный ремонт транспортного средства. А на дорогах, к сожалению, участились автоподставы, когда мошенники специально бьют машины, становятся потерпевшими в ДТП и высуживают у страховщиков максимально возможные суммы по ОСАГО.



В итоге за последние несколько лет средняя стоимость страховки выросла более чем вдвое по всей стране. Как результат – покупать ее стали реже. Уже сегодня, по статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), в РФ ездят без полисов ОСАГО до 6 миллионов водителей. И еще примерно миллион пользуется поддельными полисами. Боюсь, что этот процесс станет только нарастать при сохранении существующего статус-кво. Наша экспертная оценка: таких водителей в Приморье как минимум 27 тысяч человек. Порядка 5–7 тысяч уже попадались, заплатили штрафы и продолжают ездить. Потому что дешевле заплатить 800 рублей штрафа 3–4 раза в год, чем 4–8 тысяч за услугу, которую потом придется требовать по суду.



В итоге в 2017 году в Приморье отношение выплат по ОСАГО к сборам составило 126 %, т.е. на каждый собранный рубль страховщики выплатили 1,26 рубля страхового возмещения. Другими словами, обязательное страхование авто в нашем крае стало для страховщиков исключительно дотационным видом услуг. И они стали под любым предлогом отказываться от этого вида бизнеса. Так, с прошлого года практически прекратились продажи полисов автогражданки у самой народной компании – «Росгосстраха». Хотя до недавнего времени на РГС приходилось до 40 % этого рынка Приморья. Сейчас мы наблюдаем уход с рынка местного страховщика, компании «Дальакфес», еще в 2017 году обеспечивавшей почти треть приморских автовладельцев договорами автогражданки. Все вышеперечисленное привело как к росту стоимости полиса для автовладельцев, так и к дефициту самих полисов.



Не спасает даже электронное ОСАГО, призванное сделать эту услугу более доступной для владельцев транспортных средств. Правда в том, что не всегда потребителю удается приобрести в Интернете полис той компании, которую он хочет. Зачастую сайт страхователя не видит своего клиента, который многие годы страховался у него и желает вновь продлить договор. Сравните: по данным СМИ, в России в прошлом году порядка 40 % договоров ОСАГО заключались в электронном виде. В Приморье – всего лишь 15 %. Остальные – по старинке: через агентскую сеть или офисы продаж 35 компаний-страховщиков, пока работающих в крае.



Если учитывать, что по числу транспортных средств на душу населения Приморье впереди России всей (1,1 млн т/с на 1,9 млн населения края), становится очевидным: ОСАГО рискует стать запалом для серьезных проблем криминального толка. Фактически система обязательного страхования автогражданской ответственности, 15 лет назад позволившая резко улучшить психологический климат на дорогах (не стало вот этого: «Ну что, поехали квартирку смотреть?»), сегодня изжила самое себя. По крайней мере, в существующем на сегодня виде.



– Какой же тогда выход?



– В основном на рынке Приморья (да и практически всего Дальнего Востока) работают филиалы федеральных компаний, сотрудники которых заняты конкретными задачами и не владеют нужными ресурсами. Да и сам Дальний Восток в целом и Приморье в частности занимает настолько малую долю в бизнесе любого федерального страховщика, что им проще закрыть представительства в проблемном регионе. Вот и все. Поэтому в ситуацию должно вмешаться государство и поменять правила игры на рынке ОСАГО, чтобы новые условия и бизнес устраивали, и потребителей не вынуждали выплачивать повышенные цены за полис, а также своевременно и без хлопот выплачивали положенные возмещения.

Автор: Евгений СИДОРОВ