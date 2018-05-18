Автогражданку поделят: было 5 градаций, будет 50 Банк России объявил о начале поэтапной либерализации ОСАГО. Цель реформы – установление максимально персонифицированных тарифов, сообщает портал «Банки.ру».

– Мы сделали много, чтобы ОСАГО было доступным и удобным, но должны констатировать, что достичь полной стабилизации рынка не удалось, поэтому мы разработали комплекс мер по совершенствованию этого вида страхования, – заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин 15 мая на брифинге, посвященном инициативам ЦБ.



ОСАГО за 2017 год принесло страховщикам убыток в 14,8 млрд рублей, и это, безусловно, сказывается на потребителях, уверен Чистюхин. Необходимо исключить перекрестное субсидирование, когда менее аварийные водители, более добросовестные и более опытные, вынуждены платить больше из-за мошенников и лихачей. Именно на установление справедливого индивидуального тарифа и нацелены меры, которые запускает ЦБ.



Первый этап начнется с устранения самых очевидных перекосов – установления единого КБМ (коэффициента «бонус-малус») на год вне зависимости от аварий в течение года (сейчас КБМ меняется после каждой аварии, даже если попал в нее другой водитель, в полис которого вы вписаны), уточняет корреспондент «Банки.ру». По новым правилам официальное задвоение КБМ ликвидируют, причем расхождение будет трактоваться в пользу потребителя, пообещал ЦБ. Раньше, как отметил Владимир Чистюхин, страховщики часто использовали задвоение в собственных интересах.



Второй момент, который будет изменен уже нынешним летом, – это коэффициент «возраст-стаж». Сейчас существует пять градаций, будет 50. По действующим правилам коэффициент присваивается большим группам водителей без учета особенностей каждого, отметил Чистюхин, а возраст оказывается превалирующим фактором в оценке рискованности вождения. Самой рискованной группой зампред ЦБ назвал водителей от 16 до 24 лет – для них коэффициент однозначно будет повышен. Для водителей с большим стажем (старше 30 лет) с большой долей вероятности он будет снижаться. Однако на первом этапе уменьшение или увеличение тарифа будет небольшим – в пределах 5%. В перспективе, как указал Чистюхин, различия по возрасту и стажу станут более заметными.



Третье и на данном этапе важнейшее изменение – расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз, то есть в общей сложности разброс базового тарифа вырастет на 40%. При этом зампред ЦБ обратил внимание на то, что страховщики должны снижать убыточность самостоятельно – путем более тщательной работы в судах и борьбы с мошенничеством в целом.

Автор: Отдел новостей «В»