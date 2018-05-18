Клиентам Дальакфеса будет платить РСА С 13 июня договоры страхования, которые заключала приморская компания «Дальакфес», будут недействительны. Лицензию у нее отозвали еще в апреле. Еще раньше были арестованы имущество и банковские счета страховщика.

Теперь клиенты компании в растерянности: куда обращаться за компенсацией ущерба, если наступит страховой случай? «В» обратился к специалистам с просьбой разъяснить ситуацию.



Как подтвердили в Дальневосточном главном управлении Центробанка, заключенные компанией «Дальакфес» договоры добровольного страхования с 13 июня прекращают действовать. Владельцам ОСАГО беспокоиться не стоит. Как уточняет Российский союз автостраховщиков (РСА), Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не предусматривает прекращения договоров ОСАГО даже по прошествии 45 дней после отзыва лицензии у страховой компании. Все выплаты по договорам обязательного страхования будут осуществляться из фонда союза.



За преждевременное расторжение договоров добровольного страхования клиентам полагается компенсация. Им вернут часть страховой премии (пропорционально сроку страхования). Однако не стоит бежать в офис Дальакфеса за получением компенсации. Сейчас в компании введено временное управление, которому предстоит оценить активы страховщика. Далее все будет зависеть от решения арбитражного суда.



Если же вы сейчас пострадали в дорожно-транспортных происшествиях и имеете полис ОСАГО компании «Дальакфес», то вам следует обращаться в страховую компанию виновника аварии. Если и у него ОСАГО Дальакфеса, то за компенсационной выплатой необходимо отправиться в РСА.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА