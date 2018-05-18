Из демонтированной брусчатки извлекут пользу

Брусчатку, демонтированную с тротуаров, ремонтируемых в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», направят в школы и детские сады Владивостока. Речь идет о брусчатке, пригодной для повторного использования. Об этом распорядился глава города Виталий Веркеенко во время выездной проверки ремонтных работ на объектах накануне.

18 май 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4330 от 18 май 2018

Глава города проинспектировал ход ремонта на объектах «БКД». На сегодняшний день работы начались на пяти улицах краевого центра: Светланской, Русской, Карьерной, Прапорщика Комарова, Бестужева и 50 лет ВЛКСМ. Подрядчики начали с тротуаров: демонтируют бордюрный камень и брусчатку. Виталий Веркеенко обратил внимание на технологию производства работ, лично проверив качество укладки основания для нового покрытия пешеходной зоны на улице Светланской.


«Важно сделать качественно и по уму, четко соблюдая технологию: уложить основание под бордюр из щебеночной фракции, обязательно с хорошим уплотнением, что обеспечит дренаж. Обязательно в хорошей бетонной оболочке, точно по шнуру и высотным отметкам. Сам бордюрный камень на этом участке не меняют на новый, но его нужно уложить ровно и прочно», – поручил он рабочим.


Акцентировал внимание глава города и на укладке брусчатки. Качество материала, основания и хорошая просыпка обеспечат долговечность нового покрытия пешеходной зоны. Демонтируемую же брусчатку, пригодную для повторного использования, направят для благоустройства социальных объектов Владивостока. Ею можно вымостить дорожки и пешеходные зоны. У мэрии много таких заявок от учреждений образования и культуры.


Первую партию демонтированной брусчатки уже отправили в Приморский краевой художественный колледж, остальные объемы распределят между муниципальными учреждениями, подавшими соответствующие заявки.


Также глава Владивостока поручил подрядчикам четко соблюдать технологию проведения работ и не портить городские газоны.


«Складировать демонтированное асфальтобетонное покрытие на газонах категорически запрещено. Щебень и битум отравляют почву, потом приходится заново восстанавливать почвенный слой, вычищая загрязненный до основания. На озеленение города, уход за газонами тратятся большие ресурсы, нужно уважительно относиться к труду наших специалистов и с любовью к городу, в котором мы живем», – заявил он и подчеркнул, что весь процесс ремонтных работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» будет строго контролироваться специалистами и им лично.


Отметим, что ранее на встрече с подрядными организациями по ремонту дорог по федеральному проекту «БКД» глава Владивостока поручил выполнять работы качественно, не затягивать сроки выполнения и соблюдать культуру производства работ.


«Первое – это качество проведения работ. Второе – уплата налогов в бюджет. Компании, выигравшие муниципальные контракты, должны приносить доходы в местную казну, которые мы потом сможем направить на важные для города проекты. И третье – это культура производства работ: чтобы это и красиво было, и не мешало дорожному движению, жизни города. Жители города не должны испытывать серьезных неудобств в ходе ремонта. Работы необходимо проводить этапами. Не надо демонтировать сразу весь асфальт и бордюры, если вы понимаете, что в таком виде улица будет стоять месяц и более. Относитесь с уважением к автомобилистам и пешеходам», – подчеркнул Виталий Веркеенко. 


Напомним, что в 2018 году во Владивостоке по федеральному приоритетному проекту комплексно отремонтируют 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. Это 12 километров дорог, более 130 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, 8 лестниц и 5 подпорных стен, около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, более 600 новых люков и решеток инженерных сетей.


На приведение дорожной сети Владивостока в нормативное состояние и обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения из федерального, краевого и муниципального бюджетов направлено 460 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»