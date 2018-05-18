Из демонтированной брусчатки извлекут пользу Брусчатку, демонтированную с тротуаров, ремонтируемых в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», направят в школы и детские сады Владивостока. Речь идет о брусчатке, пригодной для повторного использования. Об этом распорядился глава города Виталий Веркеенко во время выездной проверки ремонтных работ на объектах накануне.

Глава города проинспектировал ход ремонта на объектах «БКД». На сегодняшний день работы начались на пяти улицах краевого центра: Светланской, Русской, Карьерной, Прапорщика Комарова, Бестужева и 50 лет ВЛКСМ. Подрядчики начали с тротуаров: демонтируют бордюрный камень и брусчатку. Виталий Веркеенко обратил внимание на технологию производства работ, лично проверив качество укладки основания для нового покрытия пешеходной зоны на улице Светланской.



«Важно сделать качественно и по уму, четко соблюдая технологию: уложить основание под бордюр из щебеночной фракции, обязательно с хорошим уплотнением, что обеспечит дренаж. Обязательно в хорошей бетонной оболочке, точно по шнуру и высотным отметкам. Сам бордюрный камень на этом участке не меняют на новый, но его нужно уложить ровно и прочно», – поручил он рабочим.



Акцентировал внимание глава города и на укладке брусчатки. Качество материала, основания и хорошая просыпка обеспечат долговечность нового покрытия пешеходной зоны. Демонтируемую же брусчатку, пригодную для повторного использования, направят для благоустройства социальных объектов Владивостока. Ею можно вымостить дорожки и пешеходные зоны. У мэрии много таких заявок от учреждений образования и культуры.



Первую партию демонтированной брусчатки уже отправили в Приморский краевой художественный колледж, остальные объемы распределят между муниципальными учреждениями, подавшими соответствующие заявки.



Также глава Владивостока поручил подрядчикам четко соблюдать технологию проведения работ и не портить городские газоны.



«Складировать демонтированное асфальтобетонное покрытие на газонах категорически запрещено. Щебень и битум отравляют почву, потом приходится заново восстанавливать почвенный слой, вычищая загрязненный до основания. На озеленение города, уход за газонами тратятся большие ресурсы, нужно уважительно относиться к труду наших специалистов и с любовью к городу, в котором мы живем», – заявил он и подчеркнул, что весь процесс ремонтных работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» будет строго контролироваться специалистами и им лично.



Отметим, что ранее на встрече с подрядными организациями по ремонту дорог по федеральному проекту «БКД» глава Владивостока поручил выполнять работы качественно, не затягивать сроки выполнения и соблюдать культуру производства работ.



«Первое – это качество проведения работ. Второе – уплата налогов в бюджет. Компании, выигравшие муниципальные контракты, должны приносить доходы в местную казну, которые мы потом сможем направить на важные для города проекты. И третье – это культура производства работ: чтобы это и красиво было, и не мешало дорожному движению, жизни города. Жители города не должны испытывать серьезных неудобств в ходе ремонта. Работы необходимо проводить этапами. Не надо демонтировать сразу весь асфальт и бордюры, если вы понимаете, что в таком виде улица будет стоять месяц и более. Относитесь с уважением к автомобилистам и пешеходам», – подчеркнул Виталий Веркеенко.



Напомним, что в 2018 году во Владивостоке по федеральному приоритетному проекту комплексно отремонтируют 10 улиц Владивостока: Бестужева, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светланскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русскую и Порт-Артурскую. Это 12 километров дорог, более 130 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, 8 лестниц и 5 подпорных стен, около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, более 600 новых люков и решеток инженерных сетей.



На приведение дорожной сети Владивостока в нормативное состояние и обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения из федерального, краевого и муниципального бюджетов направлено 460 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»