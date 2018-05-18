Землю для многодетных предлагают заменить соцвыплатой При имеющихся в казне краевого центра средствах только на строительство дорог к выделенным участкам уйдет 119 лет

Реализацию закона о выделении земельных участков для многодетных семей во Владивостоке, а также вопросы строительства подъездных путей и инженерной инфраструктуры обсудили на встрече участников программы с главой города Виталием Веркеенко накануне, 14 мая, в администрации города.

На встречу с представителями органа исполнительной власти пришли собственники земельных участков, которые не могут реализовать свое право на строительство индивидуального жилого дома ввиду отсутствия в ряде массивов дорожной и инженерной инфраструктуры.



Как рассказал замглавы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Владивостока Леонид Вильчинский, на сегодняшний день подъездными путями обеспечены 349 земельных участков.



«283 участка имели существующие подъездные пути, а к 66 выполнено строительство дорожной инфраструктуры в грунтовом варианте. Проекты на строительство дорог разработаны еще к 1395 участкам, часть из них уже прошла государственную экспертизу. В 2018 году планируется построить дороги к участкам, расположенным на улицах Сахарный Ключ, 11, Суворовской, 125, Пригородной, 107, Солнечной, 2, 2-й Восточной, 28, Ломаной, 43, 2-й Центральной, 5, Коралловой, 2а, Тернейской, 9, 11, а также в районе бухты Лазурной», – сообщил Леонид Вильчинский.



Помимо подъездных путей к земельным участкам необходимо провести сети электроснабжения. В текущем году планируется подключить к электрическим сетям участки в районе с/т «Лиман», улицы Курильской и бухты Лазурной. С собственниками участков заключено 153 договора подключения к электрическим сетям. На данный момент к подключению готовы порядка 130 участков, владельцам необходимо написать заявление во Владивостокское предприятие электрических сетей, рассказал начальник управления по вопросам ТЭК Александр Юров.



В среднем обеспечение одного участка дорожной и инженерной инфраструктурой обходится бюджету в 4,3 миллиона рублей, подчеркнул глава города.



«Я привык называть вещи своими именами, никогда не юлил и не буду. Предпочитаю честный разговор и поиски реальных, действенных механизмов решения проблем. Нужно констатировать, что закон нерабочий. С учетом объема выделяемых субсидий он носит декларационный характер. На сегодняшний день в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка во Владивостокском городском округе, включено 4225 многодетных семей. Наделы предоставлены 2024 семьям. Для обеспечения землей находящихся в реестре необходимо еще 2198 участков. Подвели инфраструктуру к 349 участкам. На это ушло от 3,7 до 11 миллионов рублей, это в среднем по 4,3 миллиона на каждый. Тогда как максимальный размер субсидии, предоставляемой городу на реализацию этого закона, на один земельный участок составляет 624 тысячи рублей – почти в 7 раз меньше необходимой суммы. Как так вышло, что участки выдавались без проекта планировки территорий, тоже большой вопрос. Но факт остается фактом: для того чтобы обеспечить инфраструктурой все участки для многодетных во Владивостоке, необходимо 17,5 миллиарда рублей. Это два годовых бюджета города», – заявил Виталий Веркеенко.



Глава Владивостока подчеркнул, что в бюджете 2018 года, утвержденном городской думой в декабре прошлого года, на строительство инженерных сетей к участкам для многодетных предусмотрено 2,4 миллиона рублей и 23 миллиона – на дороги. Такими темпами на обеспечение земель инженерными коммуникациями потребуется 253 года, а на строительство дорог уйдет 119 лет.



«Администрация Владивостока, безусловно, выступит с инициативой увеличения финансирования этой статьи, но с учетом вышесказанного необходимо разработать альтернативные механизмы решения проблемы, реальные инструменты поддержки многодетных семей. Мы уже обсуждали эту ситуацию с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. Рассматривали варианты предоставления социальной выплаты на приобретение или строительство жилья взамен предоставления земельного участка. Для бюджета это намного дешевле, чем тянуть дорогостоящие, а зачастую и «золотые» сети и дороги в отдаленные территории городов и районов края. По факту строиться на выданных земельных участках будут немногие, большую часть участков выставят на продажу по цене гораздо меньшей, чем понадобится на строительство инфраструктуры. Отменить налог на землю также справедливо. За что люди платят, если не могут попасть на свои участки? Поручил проработать этот вопрос», – отметил Виталий Веркеенко.



Также глава города поручил до конца июня профильным замам и начальникам управлений провести полную инвентаризацию выданных земельных участков, проверить проекты планировки, сметы, актуализировать сроки и графики проведения работ.

Автор: Отдел новостей «В»