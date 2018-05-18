Кету считаем миллионами Более 16 миллионов мальков кеты выпущено в Приморье, сообщила пресс-служба края. К 2020 году они должны вырасти и вернуться в родные реки упитанными крупными рыбами.

По статистике, возвращается только 1,5 процента мальков. Так что через два года в Приморье ожидают порядка 700–800 тонн лосося. И на рыборазводном заводе «Лидовский», который и выпустил мальков, уже приступили к оборудованию цеха по переработке.



Здесь планируют наладить глубокую переработку рыбной продукции, производство полуфабрикатов, консервов, копчение и многое другое. Стоит отметить, что у рыборазводного завода «Лидовский» уже есть квота на вылов 68 тонн рыбы. И уже в этом году на столах местных жителей появятся натуральные рыбные продукты от собственного производителя.

Автор: Отдел новостей «В»