Торговые центры не выдерживают проверки За два дня во Владивостоке закрыли сразу два торговых центра. Причина во всех случаях одна – нарушение пожарной безопасности.

16 мая судебные приставы опечатали торговый центр «Золотой Рог» на перекрестке улиц Светланской и Алеутской. Соответствующая информация появилась на сайте пресс-службы УФССП по Приморскому краю.



Сейчас в помещениях «Золотого Рога» могут находиться только лица, обязанные эти нарушения устранить. Посетителям вход в бутик, кафе и салон красоты закрыт до момента принятия судом решения о возобновлении деятельности.



– Поскольку требования исполнительного документа связаны с обеспечением безопасности посетителей торгового центра, судебные приставы приступили к немедленному исполнению. Находящиеся в здании работники торгового центра и посетители покинули помещения, – добавили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.



На следующий день приставы опечатали двери еще одного торгового центра – «Бум» на улице Русской.



– Утром центр работал, однако, когда по громкой связи объявили о закрытии, посетители оперативно покинули помещение, а продавцы закрыли магазины. Сейчас все двери опечатаны, в здании находятся только люди, которые занимаются устранением нарушений, – рассказали в пресс-службе ведомства.



Как добавили сотрудники УФССП по Приморью, все центры, закрытые во Владивостоке по решению суда, смогут возобновить работу только после устранения всех нарушений. Решение об открытии примет суд.



Напомним: ранее по решению суда во Владивостоке были временно закрыты кинотеатр New Wave, магазин «Счастливое детство» на проспекте 100 лет Владивостоку, а также торговые центры «Технариум» и «Велес». Все они увидят посетителей только после того, как устранят нарушения пожарной безопасности.

Автор: Анна МИРОНОВА