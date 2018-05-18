Почетные граждане обсудили место Пушкина и работу дружинников Вопросы жизнедеятельности и благоустройства города, проведения различных мероприятий и многое другое обсуждают почетные граждане краевого центра на своих расширенных заседаниях.

Так, в недавней встрече в администрации Владивостока приняли участие почетные граждане, глава краевого центра Виталий Веркеенко, прокурор города Сергей Лубенец, председатель Думы Владивостока Андрей Брик, представители УМВД и специалисты профильных управлений администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.



«Подобные встречи мы проводим достаточно часто. Обсуждаем различные вопросы. Это благоустройство города, озеленение, строительство, охрана общественного порядка, проведение различных мероприятий и многое другое. Очень важно и приятно, что к нашему мнению прислушиваются. С администрацией налажено очень хорошее взаимодействие», – подчеркнула Светлана Морозова, председатель Совета почетных граждан.



Темами прошедшей встречи стали вопросы культуры и охраны общественного порядка. Так, собравшиеся обсудили работу народных дружинников.



Как уже писал «В», по поручению главы города Виталия Веркеенко во Владивостоке сейчас разрабатывают муниципальную программу по профилактике правонарушений. Она упростит взаимодействие граждан и правоохранительных органов и создаст условия для развития деятельности народных дружин. Сегодня в краевом центре добровольные народные дружины созданы и работают на базе двух охранных предприятий города – в поселке Трудовое и на базе Дальневосточного государственного гуманитарно-коммерческого колледжа. Они ведут патрулирование территорий, работают с участковыми уполномоченными и оказывают помощь ГИБДД.



«Все мы хотим жить в безопасности, и ДНД – это хорошая помощь полиции в охране общественного порядка. Очень хорошо, что эта работа проводится», – сказала Светлана Морозова.



Обсудили на заседании и вопрос установки памятника Пушкину, который был убран при строительстве моста через бухту Золотой Рог.



«Бюст Пушкина вместе с постаментом сейчас находится на ответственном хранении. Решается вопрос выделения земли для его дальнейшей установки», – доложила Светлана Москвитина, начальник отдела охраны историко-культурного населения администрации города.



Было решено, что место установки памятника согласуют с почетными гражданами. Помочь разобраться в вопросе точного места установки поможет специалист в этой области – почетный гражданин города, заслуженный краевед Нелли Мизь.

Автор: Отдел новостей «В»