Здоровых найдем по атласу Атлас здоровья населения Тихоокеанской России готовит магистрант Школы естественных наук ДВФУ Артур Погорелов.

Как сообщила пресс-служба вуза, используя оригинальные данные и методы медицинской географии, молодой ученый определяет возможности и риски для благополучия населения Дальнего Востока. Составлять атлас студент начал с Камчатки и за исследование полуострова уже удостоен диплома первой степени международной конференции «Здоровье населения и развитие».



Как рассказал Артур Погорелов, Дальний Восток отличают особые условия для здоровья населения. Так, местные регионы в целом по комфортности уступают среднероссийскому уровню, находятся между экстремальными и прекомфортными. В полной мере комфортным считается только юг Приморского края. Пристальное внимание молодого ученого привлекла Камчатка – регион с особыми природными условиями и почти не изученный с точки зрения медицинской географии.



Несмотря на молодость, магистрант ДВФУ уже успел привлечь к сотрудничеству ведущих географов и вывести свои исследования на высокий уровень. К примеру, в 2017 году его расчеты были использованы в докладе о национальной безопасности, который был подготовлен для президента России учеными Тихоокеанского института географии Российской академии наук (ТИГ ДВО РАН) во главе с академиком Петром Баклановым.



– В сравнении с общероссийскими показателями уровень общественного здоровья на Дальнем Востоке, к сожалению, заметно ниже. Самые распространенные заболевания в регионе – болезни органов дыхания. Это обусловлено в первую очередь природно-климатическими факторами. Для укрепления здоровья дальневосточников нужны меры на государственном уровне, – уверен Артур Погорелов. – К примеру, это может быть долгосрочная программа охраны здоровья населения Тихоокеанской России. Она хорошо дополнит уже существующие концепции демографического, социально-экономического развития и экологической безопасности региона.

Автор: Отдел новостей «В»