Дачников приглашают на экскурсию В предстоящий понедельник, 21 мая, дачники краевого центра отправятся на экскурсию на Горнотаежную станцию ДВО РАН в Уссурийск, сообщает пресс-служба мэрии.

Стать участниками экскурсии могут все желающие садоводы и огородники краевого центра, для этого необходимо лишь предварительно записаться.



«В рамках реализации программы по развитию общественного партнерства администрация города Владивостока совместно с Союзом садоводов организует для дачников краевого центра познавательные лекции, обучающие семинары и экскурсии. Стать участниками этих мероприятий могут все желающие. Также в этом году мы проведем уже ставший традиционным конкурс на звание лучшего садовода. Победителей и призеров отметят ценными подарками – денежными сертификатами на приобретение садовой техники и инвентаря», – рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.



Записаться на предстоящую экскурсию на Горнотаежную станцию можно по телефону 8-951-021-10-40 (Лилия Сергеевна). Сбор участников возле здания АТУ Первореченского района (Ильичева, 15).

Автор: Отдел новостей «В»