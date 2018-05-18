Оркестр из Приморья – солдатам антитеррора
Военный оркестр Управления Росгвардии по Приморскому краю участвует в заключительном этапе конкурса «Солдаты антитеррора», который проходит в Новочеркасске.
Смотр-конкурс проводится среди коллективов самодеятельного художественного творчества войск Национальной гвардии РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Приморский коллектив представляет свою программу в трех номинациях – «Сольное пение», «Вокально-инструментальные ансамбли» и «Инструментальная музыка».
Завершится конкурс 20 мая на площади Новочеркасска, где участники финального этапа присоединятся к Всероссийской благотворительной патриотической акции «Пока сердца для чести живы…».
Автор: Отдел новостей «В»