Оркестр из Приморья – солдатам антитеррора Военный оркестр Управления Росгвардии по Приморскому краю участвует в заключительном этапе конкурса «Солдаты антитеррора», который проходит в Новочеркасске.

Смотр-конкурс проводится среди коллективов самодеятельного художественного творчества войск Национальной гвардии РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Приморский коллектив представляет свою программу в трех номинациях – «Сольное пение», «Вокально-инструментальные ансамбли» и «Инструментальная музыка».



Завершится конкурс 20 мая на площади Новочеркасска, где участники финального этапа присоединятся к Всероссийской благотворительной патриотической акции «Пока сердца для чести живы…».

Автор: Отдел новостей «В»