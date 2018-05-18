Ученых мира пригласят во Владивосток обсудить содержание медуз Владивосток рассматривается в качестве места проведения III Международной конференции по медузам. Возможность проведения мероприятия на площадке Национального научного центра морской биологии ДВО РАН обсудили члены Международного аквариумного конгресса и руководство Приморского океанариума.

Гости отметили, что во Владивостоке есть все необходимое, чтобы принять участников международной конференции и организовать их работу.



Международная конференция по медузам проводится раз в два года. Первую принимала Япония, и здесь рассматривались проблемы и возможности экспонирования медуз. Вторую – Китай, где упор делался на технические новинки аквариумного оборудования. Третью посвятят научным исследованиям. Поделиться знаниями, сделать новые шаги на пути изучения и содержания медуз – такие задачи ставят перед собой организаторы III Международной конференции.

Автор: Отдел новостей «В »