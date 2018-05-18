Наш «Спартак» – чемпион России! Интрига в чемпионате России по баскетболу в первой лиге (суперлиге) среди мужчин сезона 2017/18 была закручена до предела. Впервые за последние 5 лет для выявления обладателей золотых и серебряных медалей понадобились все пять матчей.

Победителем 16 мая стал владивостокский клуб «Спартак-Приморье»! «В» напоминает, что два предыдущих сезона наши земляки завоевывали бронзовые медали. Задел для своего чемпионского титула спартаковцы сделали еще в начале мая. В гостях они в финальной серии до трех побед дважды обыграли волжан. После этого оба клуба переехали во Владивосток.



Все могло решиться уже в третьем поединке. Однако на паркете «Олимпийца» удача отвернулась от наших земляков. Притом что стартовую четверть хозяева выиграли – 19:16. Но во второй и особенно в третьей партии дальневосточники стали часто мазать при бросках с дальней дистанции. Из 26 бросков лишь 5 достигли своей цели. Компенсировать свои дальние промахи успешным противоборством под чужим щитом «красно-белые» также не смогли.



А вот у «бело-синих» игра пошла. Их лидеры стали забивать в корзину из неудобных положений, защита показывала чудеса самоотверженности. В итоге мы вначале на большой перерыв ушли при счете 38:39, а к концу следующей 10-минутки приморцы уже проигрывали 54:64. Попытки переломить ситуацию спортсмены Владивостока предприняли в завершающей партии. Но сумели лишь сократить отставание. Финальная сирена зафиксировала на табло итоговый результат 69:78.



В нашей команде лишь три игрока сыграли на максимуме своих возможностей. Это Виктор Заряжко (22 очка и 9 подборов), Максим Кривошеев (13 и 11) и Дэррел Митчелл (12 и 8). Остальные баскетболисты результативностью и четким владением мячом похвастать не могли.



Следом состоялся еще один матч в родных стенах. И вновь «Спартак-Приморье» проиграл «Самаре». Однако сумел зарегистрировать рекорд – он собрал максимальную аудиторию на домашних матчах за всю историю клуба, более тысячи человек пришли 13 мая поддержать родных «красно-белых».

В той игре мы уступили со счетом 71:80. Самым результативным игроком в нашей команде уже в который раз стал Виктор Заряжко, оформивший дабл-дабл – 23 очка и 10 подборов.



Поэтому судьба золотых медалей решалась на волжских берегах. И в этом поединке «Спартак-Приморье» одержал крупную победу над «Самарой» со счетом 83:63 в пятом матче финальной серии.



Финальная серия стала украшением всего сезона отечественного баскетбола и привлекла к себе внимание широкой аудитории во многом благодаря тому, как эта серия складывалась. Пятый матч показали на канале холдинга «Матч ТВ», и это была первая трансляция матча суперлиги в федеральном эфире.



Первая половина матча стала продолжением домашних игр «Спартака» – наша команда не смогла реализовать несколько своих дальних бросков, но, несмотря на это, все равно выходила вперед благодаря удачным проходам и под щит соперника. На большой перерыв дальневосточники уходили, проигрывая всего 2 очка.



В третьей четверти «Спартак» позволил набрать «Самаре» всего 7 очков против своих 20. В этом отрезке проявили себя Игорь Смыгин и Виктор Заряжко. Но и на этом наши земляки не остановились, 8 очков подряд Виктора Заряжко увеличили разницу до плюс 23. И это в решающем финальном матче в гостях! Вкус победного финала почувствовали все игроки, попавшие в заявку, в том числе приморские воспитанники Степан Гетманов и Максим Браницкий. Они вышли на площадку уже на исходе матча и тоже приложили руку к чемпионскому титулу.



– Очень тяжелая была игра, но тем почетнее победа, – радостно отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Много сил было потрачено, однако добились нужного нам результата.



Чемпионами суперлиги стали: Виктор Заряжко, Андрей Матеюнас, Максим Браницкий, Игорь Смыгин, Дэррел Митчелл, Иван Савельев, Василий Бабайлов, Степан Гетманов, Максим Захаров, Александр Разумов, Артемc Бутянковc, Антон Саяпин, Максим Кривошеев, а также главный тренер Милош Павичевич, игровой тренер Никола Станич, тренер по физподготовке Максим Учайкин, врач Андрей Быков и массажист Виталий Морозов.



Специальными наградами Российская федерация баскетбола отметила двух спортсменов «Спартака-Приморье»: самого полезного игрока – Виктора Заряжко и лучшего центрового – Максима Кривошеева.



Владивостокский клуб в третий раз в своей истории завоевал золото суперлиги, став самой титулованной командой второго по значимости российского баскетбольного дивизиона! До этого золотые медали мы получали в 2005 и 2011 годах.

Автор: Николай КУТЕНКИХ