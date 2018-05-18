Долгий путь из Охотска во Владивосток Уже 287 лет восточные берега России защищает Тихоокеанский флот

Сегодня Тихоокеанский флот – второе по значимости в России оперативно-стратегическое объединение ВМФ. В его состав входят Приморская и Камчатская флотилии, несколько надводных и подводных соединений, морская авиация и войска ПВО, морская пехота и береговые части. В зоне ответственности ТОФ находятся Тихий и Индийский океаны, восточный сектор Арктики.

В 2017 году ТОФ был признан лучшим флотом страны. Его штаб расположен во Владивостоке. Флагман – гвардейский ракетный крейсер «Варяг».



Днем образования Тихоокеанского военно-морского флота России считается 21 мая 1731 года, когда был издан Указ Сената об учреждении Охотской военной флотилии.



Хотя во времена Российской империи и советской власти отмечались и другие даты. Самыми известными были: 31 октября – в 1856 году создано управление Сибирской флотилии и портов Восточного океана, 10 июня – в 1860 году образована Тихоокеанская эскадра, 21 апреля – в 1932 году сформированы Морские силы Дальнего Востока, 11 января – в 1935 году их переименовали в Тихоокеанский флот.



Почему такое разночтение? Этот вопрос корреспондент «В» адресовал капитану 1-го ранга в отставке Вячеславу Островскому, действительному члену Русского географического общества и Российского военно-исторического общества.



– Все упомянутые вами даты являются вехами развития флота на Тихом океане. Но за основу был взят принцип исторической справедливости. Его в 1999 году своим приказом закрепил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Владимир Куроедов. С той поры ТОФ отмечает день своего рождения именно 21 мая.



– Вячеслав Георгиевич, а что собой представляла Охотская флотилия и кто ее первый командир?



– Первым командиром стал… сосланный в Сибирь поселенец некто Григорий Скорняков-Писарев (российский генерал-майор, обер-прокурор петровского Сената, директор Морской академии, автор первого русского сочинения по механике, руководитель прокладки Лиговского канала, в 1731–740 годах начальник Охотского порта). В 1727 году он примкнул к партии, желавшей воцарения одной из двух дочерей Екатерины и препятствовавшей браку Петра Алексеевича с Марией Меншиковой. В мае 1727 года Скорняков-Писарев был осужден и сослан. Сохранился текст самого указа: «Григория Писарева, который сослан в Сибирь, определить в Охотск и дать ему полную команду над тем местом. И чтобы он то место людьми умножил и хлеб завел, пристань с малой судовой верфью, также несколько морских судов для перевоза на Камчатку и оттуда к Охотску казенной мягкой рухляди и купецких людей с товарами и для других потреб сделал…»

Вместо каторги ему поручили создать новую флотилию.



В истории освоения Дальнего Востока никогда организационно не существовало ни Охотской, ни Петропавловской (или Камчатской) флотилий, тем более с приставкой «военная» флотилия. Нет ни одного документа, определяющего организационно-штатное создание таких флотилий или назначение командиров.



Вместе с тем необходимо отметить, что термин «Охотская флотилия» иногда использовался для обозначения казенных судов Охотского и Петропавловского портов в официальных документах Морского министерства и его главного штаба, а также в указах Государственного совета. К примеру, «О сборе деньгами за перевозку на судах Охотской флотилии пушных товаров».



Становление порта Охотск проходило с большими трудностями. Назначенный начальником порта Григорий Иванович Скорняков-Писарев в Охотске появился только осенью 1735 года. С ним прибыло 80 семейств казаков и 60 семей якутов. К этому времени в Охотске были построены управительский дом, канцелярия, часовня, пять домов обывателей и несколько изб для команды. Всех жителей было 25 человек. Судов было два: бот «Фортуна» и бот «Св. Гавриил».



В 1736 году Скорняков-Писарев заложил порт. При этом вел самую разгульную жизнь. Брал взятки, не выдавал нижним чинам жалованья и провианта, собирал с инородцев деньги и на них содержал баб и девок. С подчиненными был строг и бесчеловечен. Засекал до смерти за ничтожные преступления. Но потом Скорняков-Писарев покинул Охотск, забрав всю свою дворню, и выехал в Якутск, оставив начальником порта рядового из своей команды с двумя помощниками.



В 1737 году он вместе с Витусом Берингом вновь прибыл в Охотск и приступил наконец к устройству порта. Дело двигалось очень медленно. В иркутскую провинциальную канцелярию систематически поступали доносы на его разврат и бесчинства. В результате в 1740 году Скорнякова-Писарева арестовывают, а на его место назначают Антона Девиера (графа и генерал-аншефа, бывшего обер-полицмейстера Санкт-Петербурга, лишенного чинов и званий за участие в том же заговоре, что и его предшественник, и тоже сосланного).



В результате активной деятельности Девиера по постройке необходимых объектов в 1741 году порт и город были готовы.



Известный русский историк военно-морского флота Феодосий Веселаго в своем труде «Краткая история русского флота» в главе «Охотский порт» пишет:



«Стоявший в половине XVII столетия на берегу моря при реках Охоте и Кухтуе охотский острог получил особенное значение, когда через него в царствование Петра I открылся морской путь на Камчатку, куда до того времени ездили дальней и трудной береговой дорогой через Анадырск. При Анне Иоанновне, по предложению Беринга, в Охотске начали устраивать порт и верфь и приняли меры для увеличения населения. С этого времени расширилось здесь судостроение, устроены разные правительственные учреждения, и власть начальника Охотска распространилась на все побережье от Амура до Камчатки включительно. Несмотря на то что на Охотский порт затратили значительные суммы денег, пустынная и безлюдная местность, трудность сообщения с Якутском и особенно неудачный выбор начальников разрушали большинство начинаний. По дороге от Якутска (1040 верст), пролегающей по безлюдным горам, болотам и тундрам, иные грузы шли целый год. Командиры же в Охотске, за редкими исключениями, пользуясь отдаленностью высшего начальства, злоупотребляли своей властью и, можно сказать, грабили казну, своих подчиненных и частных лиц. Порт оживал только тогда, когда в нем снаряжались особенные экспедиции – Беринга, Креницына, Биллингса, Лаксмана. В остальное время он был занят поддержанием сообщения с Камчаткой».



Охотск и в морском отношении был крайне неудобным. При открытом рейде вход в реку очень затруднителен.



Охотск оставался главным портом на Тихом океане до конца 1849 года. 11 сентября 1852 года транспорт «Байкал», на котором капитан Геннадий Невельской совершил плавание в Амурский лиман, взял из Охотска последний груз. В этот же день было закрыто Охотское портовое управление.



Этот порт выполнил свою историческую миссию, дав начало развитию мореходства и кораблестроения на Тихом океане. До 1803 года Охотск являлся отправным пунктом всех морских экспедиций на Камчатку и Чукотку, Алеутские, Командорские и Курильские острова, в Японию и Северную Америку.



15 февраля 1850 года главным портом России на Тихом океане стал Петропавловск. И таковым являлся до 1855 года. Крымская война и нападение в августе 1854 года англо-французской эскадры на Петропавловск показали его уязвимость, поэтому было принято решение об эвакуации петропавловского гарнизона с оружием и боеприпасами в Николаевский порт.



5 апреля 1855 года корвет «Оливуца», фрегат «Аврора», четыре военных транспорта и бот вышли из Петропавловска. На корабли были погружены пушки, военное снаряжение, имущество учреждений, гарнизон и население. 17 мая отряд прибыл в устье Амура.



В Николаевском порту Сибирская флотилия базировалась до 1871 года. И лишь приказом от 25 февраля 1871 года генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича «О реорганизации управления флотом и портами Тихого океана и о переносе главного порта из Николаевки-на-Амуре во Владивосток» флотилия стала базироваться в бухте Золотой Рог. С той поры основные силы ТОФ находятся в Приморье.

Автор: Николай КУТЕНКИХ