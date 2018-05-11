Вот что смартфон животворящий делает Премьеры недели: от безумного такси до всевидящего телефона

На большие экраны выходит комедийный боевик «Такси 5», где Люк Бессон обновил сборную борцов с преступностью и парк скоростных машин. Также в кино биографическая драма о создательнице «Франкенштейна» Мэри Шелли с говорящим названием «Красавица для чудовища», антиутопия «Анон», домашний хоррор «Истерия» (действие, как обычно, развивается во мрачном загородном доме, набитом тайнами под крышу), романтическая комедия «Статус: Обновлен» и семейная комедия «Редкая бабочка».

«Такси 5» (18+)

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города Марселя мэром, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Продолжение франшизы, которая из фильма в фильм становилась все более бестолковой и несерьезной. На этот раз Люк Бессон перезапустил свой автомобильный сериал с новыми героями.



«Красавица для чудовища» (16+)

Когда тебе 16 лет и ты влюбляешься, можешь ли ты представить, что жизнь подарит тебе монстра? Любовная история между поэтом Перси Шелли и 18-летней Мэри Уолстонкрафт Годвин, после которой героиня напишет свой главный роман – «Франкенштейн».



«Анон» (16+)

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…



«Истерия» (18+)

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все в его голове?



«Статус: Обновлен» (16+)

Мы оцениваем друг друга по количеству подписчиков и гоняемся за лайками, чтобы обрести популярность. Кайл живет точно так же, не выпуская из рук телефон, а из-под ног – скейт. Неожиданно ему достается новый смартфон с уникальным приложением – теперь любой опубликованный им пост воплощается в реальность. Счастливчик обретает даже больше, чем мог себе представить, но быть в эпицентре мира, оказывается, не так-то легко…



«Редкая бабочка» (16+)

Овдовевший учитель Алан и его сын-подросток Фин влюбляются в одну необыкновенную цветочницу Эвелин. Мучаясь от ревности и тоскуя по матери, Фин направляет свой гнев на отца, который мешает его первой любви и не хранит верность покойной жене.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ