«Луч» прощается с первой лигой? Провалив весеннюю часть в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), «Луч-Энергия» мог бы исправить свое плачевное положение в предпоследнем туре и сохранить прописку в первом дивизионе. Для этого нужна была победа в Нижнем Новгороде.

Однако игра не задалась с самого начала. «Желто-синие» из-за задержки авиарейса почти сутки добирались до места назначения.



Матч проходил на стадионе, накануне открытом к чемпионату мира. На трибунах собралось более 42 тысяч человек, все зрители поддерживали свою команду. И хотя «Олимпиец» по игре не смог превзойти «Луч», но нужного результата добился.



«Тигры» могли первыми открыть счет. В первом тайме гости нанесли дальний и мощный удар по воротам волжан, но мяч пролетел над перекладиной. Следом уже «олимпийцы» опасно атаковали по правому флангу, однако мощный удар четко парировал наш вратарь Дмитрий Абакумов. Спустя еще несколько минут владивостокские футболисты создали сутолоку у ворот хозяев, нижегородские спортсмены с большим трудом отправили мяч на угловой. В ответной контратаке «Луч» от неотвратимого гола спасла штанга.



В середине поединка обе стороны по очереди проводили опасные атаки. Однажды наши земляки втроем вышли на вратаря и одного защитника «олимпийцев», но не смогли воспользоваться возможностью размочить счет. В обеих командах блистали голкиперы, спасая свои команды.



Поскольку прорваться в штрафную площадку дальневосточников волжанам не удавалось, то во втором тайме они стали наносить удары с дальних дистанций. В одном случае наш голкипер сумел перебросить мяч через перекладину. А вот в следующей атаке на 85-й минуте встречи дальний и точный удар Игоря Ламбарского вывел «Олимпиец» вперед – 1:0. Штурм «тиграм» не помог. Десятки тысяч зрителей ликовали.



– Соперник был чуть сильнее, – пытался на пресс-конференции найти оправдание поражению старший тренер «Луча-Энергии» Александр Алферов. – Мы не всегда успевали перекрывать центральную зону. Именно оттуда было много ударов со средней дистанции по нашим воротам. В принципе, мы справлялись с высокорослыми форвардами соперников. Тем обиднее было пропустить мяч на 85-й минуте с дальнего удара. Хотя в компенсированное время мы могли сравнять счет, но…



Это поражение поставило крест на амбициях «желто-синих». Они скатились на предпоследнее место. Теперь для сохранения прописки в ФНЛ «тиграм» будет недостаточно победы над самарскими «Крыльями Советов» в заключительном домашнем матче чемпионата, который состоится 12 мая. Необходимо, чтобы все конкуренты «Луча» – «Ротор-Волгоград», «Зенит-2», «Тюмень» и «Спартак-2» свои матчи 38-го тура проиграли. А это нереально.

Автор: Николай КУТЕНКИХ