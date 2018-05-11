«Спартак» в шаге от звания чемпиона России «Спартак-Приморье» вступил в завершающую стадию борьбы за титул чемпиона России по баскетболу в первой лиге среди мужчин. В финале до трех побед наши земляки сражаются с клубом «Самара» из одноименного города. И делают это успешно.

Напомним, что именно эти две команды заняли два первых места в длительном регулярном первенстве с сентября по апрель. А на всех стадиях плей-офф в 1/4 и 1/2 финала они громили своих соперников «в одну калитку».



Первые два матча состоялись в начале мая на площадке «Самары», поскольку у нее было выше место в турнирной таблице. Справедливости ради отметим, что российские баскетбольные эксперты именно ей отдавали предпочтение в этом противостоянии из-за стабильного финансового положения, подбора игроков с опытом выступлений в единой лиге ВТБ и наличия собственной спортивной арены. При этом никто не заметил, что только спортсмены Владивостока били волжан в их родных стенах.



Стартовый матч финальной серии поначалу полностью оправдывал прогнозы специалистов. Хозяева сразу же завладели преимуществом. У «бело-синих» доминировал Алексей Голяхов, забрасывавший дальние мячи из неудобных положений. Хотя в середине этой 10-минутки приморцы на короткое время выходили вперед. Но в следующем игровом отрезке они постепенно уходили в отрыв от дальневосточников. Первые две партии самарские баскетболисты выиграли с общим счетом 48:38.



Ситуация изменилась после большого перерыва. Болельщики «Самары» ликовали, когда преимущество их любимцев достигло 16 очков. Но именно в этот момент «Спартак» словно подменили. Вперед рванули Виктор Заряжко и Дэррел Митчелл. Командной игрой их поддержали Андрей Матеюнас, Максим Кривошеев и Игорь Смыгин. За несколько минут гости набрали 17 очков подряд и полностью прикрыли собственное кольцо. У соперника была растерянность на грани паники. Третья партия завершилась со счетом 62:63. Завершающий отрезок встречи начался с трехочкового броска Антона Саяпина. Максимально владея мячом, «красно-белые» все свои атаки завершали взятием чужой корзины, а вот сопернику лишь через раз удавались прорывы к нашему щиту. Поэтому итог оказался закономерным – 81:90.



Вторая игра в Самаре полностью отличалась от первой. Во-первых, «Спартак-Приморье» шел лидером практически весь матч. Причем особо хороши были два стартовых броска Виктора Заряжко и Артема Бутянковса. А во-вторых, хозяева не сумели повторить подвиг владивостокских баскетболистов, то есть так и остались в роли отстающих.



Особенно впечатлила заключительная 10-минутка. Под улюлюканье зрителей спартаковцы заработали 16 безответных очков. И даже ранний уход с площадки из-за перебора фолов Игоря Смыгина и Максима Кривошеева не особо отразился на общем раскладе.



Вторая подряд победа, на сей раз со счетом 75:85. Лучшими в нашей команде были Виктор Заряжко (31 очко и 7 подборов), Дэррел Митчелл (18 и 5), Артем Бутянковс (13 и 8) и Максим Кривошеев (9 и 7).



– Очень тяжелая игра, но тем почетнее победа, – отметил на итоговой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич. – Много сил было потрачено, однако добились нужного результата. И теперь ведем всухую – 2:0. Конечно, эти победы придают уверенности, но серия еще не закончена, будем играть дальше. Во Владивостоке – при поддержке наших болельщиков – будет легче.



Третий финальный матч в серии до трех побед «Спартак-Приморье» проводит дома. Игра состоится сегодня, 11 мая, вечером в «Олимпийце».

Автор: Николай КУТЕНКИХ