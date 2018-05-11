С Кореи потянуло утренней свежестью В последние дни внимание мировой общественности приковано к двум Кореям. На нейтральной полосе между ними запланирована историческая встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и США Дональда Трампа.

Сам саммит намечается на конец мая или начало июня. Американцы от своих будущих партнеров по переговорам добиваются одного: полного отказа от ядерного оружия и средств доставки. Вашингтон реально опасается непредсказуемого Пхеньяна. Именно поэтому Дональд Трамп и собирается лично убедить Ким Чен Ына в необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, а взамен готов пообещать «пряник или кнут».



Россия приветствует отказ КНДР от ракет повышенной дальности. Ведь это снизит угрозу полномасштабной войны у российских границ в непосредственной близости от Владивостока.



Вот только весьма сомнительно, что власти Северной Кореи полностью откажутся от собственного «оружия возмездия». Иран совсем недавно пошел на сделку с Западом, теперь США и Израиль осмелели и готовы напасть на древнее персидское государство.



И все-таки шансы на снижение напряженности на Корейском полуострове налицо. Пхеньян приостановил все свои ракетные и ядерные испытания. Сеул прекратил агрессивную пропаганду в отношении северян. В местечке Пханмунджом состоялись переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента РК Мун Чжэ Ина. Нынешняя встреча глав государств стала первой с момента завершения военных действий между двумя режимами. Несмотря на прошедшие 55 лет, мирный договор между странами не был заключен. Но лично мне хотелось бы отметить еще одно событие, произошедшее в конце апреля, о котором молчат все мировые СМИ, но оно имеет непосредственное отношение к созданию КНДР баллистических ракет. Речь идет о задержании для допросов на научном симпозиуме в американском штате Колорадо главы космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генерального конструктора КБ «Южное» Александра Дегтярева. После этого в местные СМИ просочилась информация со ссылкой на местных следователей: «Украина признала, что предоставила Пхеньяну технологии, а элементы двигателей для северокорейских ракет производились на «Южмаше», в структуре которого – КБ «Южное». Но мировые агентства, как и крупные СМИ США, информацию распространять не стали. А то неудобно получается: Украина вроде и союзник Штатов, но в погоне за прибылью помогала врагам Америки.

Автор: Николай КУТЕНКИХ