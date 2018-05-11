В Сирии разбился приморский «Аллигатор» Накануне Дня Победы печальное сообщение пришло из Сирии. Там в ночь на 7 мая потерпел крушение разведывательно-диверсионный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Оба летчика погибли, они наши земляки – дальневосточники.

В штабе российских воздушно-космических сил (ВКС) подтвердили сам факт потери, однако обстоятельства гибели летчиков не сообщили. В Минобороны заявили, что причиной катастрофы, скорее всего, стала техническая неисправность.



Эту версию военные эксперты считают вполне правдоподобной, но не исключают и иные.



Как рассказал «В» полковник в отставке Андрей Ратов, служивший в штабе 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), экипаж вертолета выполнял плановое задание в восточных районах Сирийской Арабской Республики – ближе к реке Евфрат.



– Экипаж принимал участие в прикрытии с воздуха колонны военных из центра примирения враждующих сторон, находящихся на освобожденной от террористов территории, и в случае необходимости мог быть задействован непосредственно в боевых действиях против бандитов, – пояснил Андрей Ратов. – Эта катастрофа стала седьмой по счету для российских боевых и транспортных вертолетов на Ближнем Востоке. Но впервые она затронула Ка-52. Эти вертолеты, как известно, используются в сирийской кампании уже более двух лет. Сейчас ведется расследование трагического инцидента. Согласно официальной версии, винтокрылая машина могла потерпеть крушение из-за технической неполадки. Это возможно, но не более того. Есть и неофициальная версия. Ее сбили радикальные исламисты из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).



Также не подлежит сомнению, что оба летчика погибли на месте. Их тела оперативно нашла поисково-спасательная группа 555-й авиабазы и уже доставила на аэродром «Хмеймим».



Погибшие летчики проходили службу на одной из авиабаз Восточного военного округа. Как известно, в округе два полка армейской авиации имеют на вооружении «Аллигаторы». Один расположен под Хабаровском, второй базируется в Черниговке. Погибший экипаж мог служить на любом из этих аэродромов. Более конкретно станет известно, когда погибших пилотов доставят на родину.



– Версия о технической неисправности «Аллигатора» самая реальная?



– Да, но не бесспорная. Ранее ВКС России потеряли всего один Ка-52. В марте 2012 года в Торжке причиной трагедии оказались погодные условия, которые не были учтены и привели к ошибке пилотирования. В том учебном полете опытный комэск натаскивал молодого штурмана.



И вообще, вертолет, выпускаемый на Арсеньевском авиастроительном заводе «Прогресс», считается в наших ВКС самым надежным. Это даже не обсуждается. А боевые летчики считают его не только самым надежным в воздухе, но и лучшим среди радиоэлектронного вооружения, управляемых и неуправляемых авиационных ракет «воздух-земля», «воздух-воздух». Ка-52 не имел нареканий от наших пилотов при работе в Сирии. Особенно наглядно это проявлялось на фоне других российских воздушных машин. Также общепризнано, что на «Аллигаторах» на сегодняшний день установлены лучшие в армейской авиации мира катапультируемые кресла. А раз летчики ими не воспользовались, значит, была причина, не зависящая от них.



– Как случившееся может отразиться на дальнейшей судьбе Ка-52?



– Напомню: об окончательных причинах падения машины станет известно только через несколько недель тщательного расследования. Ка-52 – это единственный вертолет, который и дальше будет пополнять строевые части ВКС. Более того, по итогам эксплуатации в Сирии заместитель министра обороны по вооружению генерал армии Юрий Борисов в ходе последнего посещения «Прогресса» заявил, что в ближайшие годы в Арсеньеве планируется собрать еще 114 таких машин. Соответствующий контракт с холдингом «Вертолеты России» уже имеется. Изменения коснутся оружия, которое будет нести «вертушка», оно станет более совершенным. Так, вертолеты оснастят ракетами «воздух-земля» повышенной дальности, они будут уничтожать противника, не входя в зону поражения вражеских переносных зенитно-ракетных комплексов. Соответственно, установят улучшенную оптико-электронную прицельную систему. Примерно через 8–9 лет в войсках будет уже более десяти боевых авиаполков Ка-52. Сейчас таких всего четыре.



– А как обстоят дела с экспортными заказами?



– Пока договор на поставку Ка-52 в экспортном исполнении имеется только с Египтом. В Арсеньеве этот контракт выполняют не менее точно и качественно, чем для наших государственных заказов. Первая партия уже осваивается вертолетчиками Египта. Есть непроверенная информация, что эти машины успешно применяются против террористов на Синайском полуострове. На очереди отправка из Приморья второй партии «сухопутных» «Аллигаторов».



Затем начнутся выпуск и отправка «оморяченной» версии. Ка-52К в корабельном варианте интересен не только нашим египетским партнерам, которые планируют оснастить ими приобретенные вместо России у Франции «Мистрали», но и российскому военно-морскому флоту. «Касатка» будет иметь на вооружении уникальные ракеты Х-35, которые смогут успешно уничтожать вражеские корабли на расстоянии не менее 260 км. С помощью другого оружия будет обеспечиваться огневая поддержка при высадке десантов, борьба с вражескими субмаринами и надводными кораблями, проводиться воздушная разведка.

Справка «В»

Всепогодный вертолет Ка-52 является двухместной модификацией ударной «вертушки» Ка-50 «Черная акула». Предназначен для уничтожения бронированных и небронированных наземных и надводных целей, малоскоростных воздушных целей, живой силы противника на переднем крае и в тактической глубине обороны. «Аллигатор» с высокими летными данными и уникальной маневренностью отлично подходит для решения различных задач разведки и диверсионных операций, а также управления группой боевых ударных вертолетов. По боевой мощи оружия он превосходит все остальные существующие российские боевые вертолеты и подавляющее большинство зарубежных аналогов, общая масса авиационных средств поражения составляет 2000 кг.



Максимальная скорость – 300 км/ч, дальность боевого применения – 460 км.

Число погибших в Сирии офицеров из Приморья достигло семи человек.



В их числе боевые летчики – подполковник Олег Пешков и гвардии майор Роман Филипов, служившие в Приморье и награжденные званием Героя России (посмертно).



Нынешней весной в результате крушения на аэродроме «Хмеймим» военно-транспортного самолета Ан-26 погиб капитан Андрей Пыленок из Новосысоевского гарнизона.



Кроме того, 23 сентября 2017 года погиб командующий 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-лейтенант Валерий Асапов.



30 сентября 2017 года от тяжелых ран, полученных при подрыве на радиоуправляемом фугасе, скончался командир 61-й отдельной бригады морской пехоты полковник Валерий Федянин.

Автор: Николай КУТЕНКИХ