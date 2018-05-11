Более 5 километров дорожной разметки обновили на улицах города Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в преддверии празднования 73-й годовщины Победы обновили дорожную разметку на центральных улицах приморской столицы.

Сплошные и прерывистые горизонтальные линии, а также желто-белые зебры наносят краской со световозвращающими элементами. Эти работы проводятся в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения.



Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», работы по нанесению разметки проведены на улицах Светланской, Уборевича, Алеутской, Фонтанной, Океанском проспекте, Всеволода Сибирцева и других. Нанесено более 5 километров осевых линий и около 1000 квадратных метров разметки типа зебра.



Дорожная разметка – это важный элемент безопасности, организации и упорядочения дорожного движения транспортных потоков. Согласно статистике, она позволяет увеличить пропускную способность дорог и более чем на 20 % уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий.



В этом году дорожникам предстоит нанести во Владивостоке более 420 километров осевых линий дорожной разметки, а также более 15 тысяч квадратных метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.



Напомним, что глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки.



– Задача-минимум – добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача-максимум – переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании, – подчеркнул Виталий Веркеенко.

Автор: Отдел новостей «В»