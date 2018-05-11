Владивостокцы проголосовали за строительство развязки в районе Зеленого Угла Публичные слушания по проекту строительства автомобильной развязки на трассе Седанка – Патрокл в районе Зеленого Угла прошли в библиотеке им. Горького во Владивостоке. Их организовала администрация краевого центра по инициативе главы города Виталия Веркеенко.

Новые съезды свяжут микрорайон с другими территориями города и улучшат транспортную доступность 71-го микрорайона в целом.



– Микрорайон Зеленый Угол сейчас очень активно застраивается. Есть дома, которые уже введены в эксплуатацию. Чтобы у жителей нового микрорайона были комфортные условия проживания, необходима транспортная инфраструктура, – пояснила начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Алла Шестерикова.



Проект планировки развязки на трассе Седанка – Патрокл уже прошел согласование в краевом департаменте дорожного хозяйства и в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. И по закону должен пройти процедуру публичных слушаний.



Согласно проекту, примыкание к автодороге Седанка – Патрокл возведут в районе золоотвала между существующими развязками на ул. Фадеева и Дальхимпромом.



– Строительство предполагается в два этапа, – объяснил директор компании «А Архитектор» Андрей Кондратьев. – Первый включает строительство съезда и выезда в сторону Зеленого Угла, то есть съехать в 71-й микрорайон можно будет, только двигаясь с Седанки в сторону острова Русского. Выезд из микрорайона намечен только в сторону Русского. Примыкание соединится с существующей дорогой на авторынке «Зеленый Угол» и далее объединится в транспортную сеть с улицей Нейбута.



Второй этап – строительство многоуровневой развязки, которая позволит въехать и выехать с этой территории в различные стороны.



Помимо проекта планировки автомобильной развязки на публичных слушаниях был представлен проект планировки сетей водоотведения от жилого микрорайона Зеленый Угол. Рассматриваются сети канализаций для домов, которые планируют построить в микрорайоне. Проект предполагает размещение нескольких насосных станций, напорного коллектора, а также самотечную сеть канализаций до очистных сооружений Южного планировочного района.



По итогам публичных слушаний большинство участников проголосовало за представленные проекты.

Автор: Карина ПОЗДНЯК