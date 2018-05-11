«Зеленая волна» увеличит пропускную способность Светофоры на Эгершельде теперь работают в режиме «зеленой волны» для транспорта и только по требованию пешехода переключаются на запрещающий сигнал.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на полуострове Шкота в рамках реализации комплексной программы минимизации заторов на дорогах города модернизировали работу светофоров. На улице Верхнепортовой, 32 установлен и запущен новый светофорный объект, а также модернизированы два существующих светофора на Верхнепортовой, 29 и Бестужева, 5. Два из трех светофоров переведены на кнопочный режим работы, на третьем объекте на ул. Бестужева, 5 завершаются работы по монтажу оборудования. Этот светофор переведут в режим работы «по требованию» в ближайшие дни. Кроме того, на всех трех пешеходных переходах обновят разметку типа зебра.



Приобретение светофорного оборудования и необходимых материалов профинансировано Владивостокским морским торговым портом, а монтаж новых стоек и оборудования проведен муниципальным предприятием «Содержание городских территорий». Бригада настраивает таймеры исходя из объемов автомобильного и пешеходного движения, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.



Специалисты отмечают, что положительные результаты внедрения режима «зеленой волны» уже есть. Пропускная способность улиц Верхнепортовой и Бестужева увеличилась.



Напомним, что наладить работу светофоров на этом участке договорились глава Владивостока Виталий Веркеенко и генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов по итогам рабочей встречи в порту в начале апреля.

Автор: Отдел новостей «В»