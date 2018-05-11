Незаконный объект пристроился к пожарному развороту На Сабанеева, 17 во Владивостоке сносят незаконно установленный магазин, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строение занимало пожарный разворот. Место было специально запроектировано под оперативные машины, но это не помешало владельцу магазина установить объект на этом участке.



– Алкоголем торговали круглосуточно, постоянно пьяные компании рядом с домом устраивали скандалы, шум на всю округу стоял. Участкового много раз вызывали, составляли акты, – рассказывает Николай, местный житель. Именно он вместе с соседями обратился в администрацию города и Думу Владивостока с просьбой разобраться, на законных ли основаниях предприниматель занял участок.



– Вместе со специалистами управления градостроительства и архитектуры мэрии мы провели проверку и выяснили, что договор аренды у владельца магазина давно истек. А разрешения торговать спиртным у него не было изначально, – прокомментировал ситуацию депутат Думы Владивостока Руслан Галицкий. – Результат можно видеть: ведется снос. Во многом он происходит благодаря активной позиции горожан, которые не опустили руки, а принялись отстаивать свои права.



Так как владелец после составления акта и предупреждения не убрал объект самостоятельно, к демонтажу приступили сотрудники МБУ «Содержание городских территорий». Они демонтируют сайдинговые панели, из которых возведено строение, и отвезут их на специальный склад. Забрать свое имущество владелец сможет только после оплаты демонтажа и хранения.



Напомним, что кроме контейнеров, гаражей и киосков под снос также попадают шлагбаумы, рекламные конструкции и заборы. Информация о таких объектах публикуется в разделе объявлений на официальном сайте администрации Владивостока.



При выявлении незаконно установленного объекта составляется акт. В случае если собственник не установлен, копия акта вывешивается на объекте, информация о выявленном незаконном объекте публикуется на официальном сайте администрации города. Если собственник самостоятельно не убрал объект, то документы направляются на рассмотрение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек и переносу иных объектов и распоряжением администрации Владивостока утверждается протокол на снос незаконного объекта.



Благодаря этой планомерной работе городские территории становятся более благоустроенными. Борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов важна еще и для наведения порядка в сфере потребительского рынка. Как подчеркивают специалисты, в самовольно установленных ларьках нет никакой гарантии качества товара, особенно продовольственного. Такие объекты нередко незаконно подключаются к энергоснабжению, а предприниматели не платят налогов, составляя недобросовестную конкуренцию честному бизнесу.

Автор: Отдел новостей «В»