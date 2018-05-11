Выпускники выбирают обществознание и физику Никаких телефонов, только линейка и калькулятор. Запреты и ограничения на Единый государственный экзамен остаются неизменными уже много лет. Причем они распространяются на всех: учеников, преподавателей, организаторов экзамена, присутствующих представителей СМИ и наблюдателей. Подготовку к проведению Единого государственного экзамена в школах Владивостока в 2018 году обсудили специалисты на заседании межведомственной комиссии в администрации города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ЕГЭ за прошедшие годы стал стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. В то же время в проведении ЕГЭ периодически появляются изменения. Так, в 2015 году экзамен по математике был разделен на базовый и профильные уровни, а единый госэкзамен по иностранному языку два года назад пополнился разделом «Говорение». В прошлом году изменения произошли и в Государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9-классников. Если раньше школьники должны были сдать только два предмета (математику и русский), то теперь обязаны сдать еще два предмета на выбор.



Для сдачи ЕГЭ в этом году подготовлено 18 пунктов. В аудиториях, в которых будет проходить сдача ЕГЭ, установят камеры видеонаблюдения. Обязательно наличие металлодетекторов на входе в пункт сдачи экзамена. Специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи оборудованы кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку.



В этом году в списке 11-классников 2545 человек. Все школьники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Еще девять предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает обществознание. Эту дисциплину выбрали 1585 школьников, что составило 62 % от общего их количества. На втором месте среди предметов, чаще всего выбираемых старшеклассниками для сдачи, – физика, которую пожелали сдавать 737 учеников (29 %). На третьем месте – история. Ее выбрали 659 человек (25,9 %). На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география.



В день проведения экзамена в аудиториях могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями администрации Владивостока проведены семинары для людей, желающих стать общественными наблюдателями. Традиционно проведен ряд общегородских родительских и ученических собраний по вопросам подготовки к ЕГЭ.

Автор: Отдел новостей «В»