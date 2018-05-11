Аграриев включили в стратегические планы В Приморье приступили к севу риса. На данный момент в Хорольском районе посеяно 200 гектаров риса, в Черниговском – 150, сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Также аграрии сеют сою, кукурузу, овощи, сажают картофель. Ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.



В пресс-службе края напомнили, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса – к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Автор: Отдел новостей «В»