Горожане пошли в сад. Полюбоваться на природный символ В Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения Российской академии наук расцвел рододендрон. Он является официальным природным символом Владивостока, напомнили в пресс-службе мэрии.

Биологи называют рододендрон звездой майско-июньского сезона Ботанического сада. Еженедельно десятки жителей и гостей приморской столицы специально навещают оранжереи, чтобы увидеть цветение багульника.



– Именно сейчас розовые, белые, лиловые и кремовые цветы рододендрона расцвечивают сад. Среди разных видов этого растения есть остроконечный, а также даурский, Шлиппенбаха, – перечисляют специалисты Ботанического сада.



Рододендрон совсем скоро можно будет наблюдать не только здесь, это красивое растение щедро раскрасит и ландшафты приморской столицы. Как уточнили в мэрии, по поручению главы города нынешней весной высажено несколько сотен саженцев этого краснокнижного растения.

Справка «В»

Рододендрон официально признан природным символом Владивостока в 1994 году. «Принять в качестве природного символа, представляющего город Владивосток, цветок рододендрона остроконечного», указано в постановлении № 256 от 28.02.1994 г.

Автор: Отдел новостей «В»