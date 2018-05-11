На поезде везли «катюшу» и пели фронтовые песни В канун праздника Победы приморские ветераны стали почетными пассажирами «Поезда Победы». Состав из вагонов, теплушек и платформ вел настоящий паровоз.

Чтобы воспроизвести военную эпоху, на платформы загрузили реактивную артиллерию – легендарную «катюшу», а также противотанковое орудие.



Как отмечают организаторы, найти технику военного образца было непросто. В итоге экспонаты своего музея предоставил военно-патриотический клуб «Техника ХХ века в Приморском крае».



«Расцветали яблони и груши», – задорно выводили седовласые пассажиры исторического состава, которых с комфортом разместили в пассажирских вагонах. А вот теплушки заняли реконструкторы клуба «Первый Дальневосточный фронт», одетые в форму времен Великой Отечественной войны, – все как 73 года назад.



– Мы очень рады, что смогли проехать на «Поезде Победы», – говорят ветераны-железнодорожники из Уссурийска. – Для нас 9 Мая – праздник со слезами на глазах.



Они не скрывали своих улыбок, не стыдились своих слез, ибо никакими словами нельзя передать великую радость Победы и ужас того ада, который пережила наша страна и каждый из них.



– Первый раз такой поезд мы пустили 33 года назад – во время празднования 50-летия Победы, – рассказал почетный гражданин Владивостока Валерий Тарабаров. В те времена он возглавлял Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги. По словам Тарабарова, тогда железнодорожники со всего края собрали сохранившиеся с военного времени вагоны: двухосные теплушки, платформы, цистерны. Сформировали состав, установили на платформы артиллерийские орудия, а в вагонах разместили людей в военной форме.



В тот же год на вокзале приморской столицы был установлен памятник железнодорожникам – труженикам тыла.



– Мы хотели, чтобы на постаменте стоял танк, но Валерий Тарабаров настоял, чтобы это был паровоз, – вспоминают ветераны-железнодорожники.

И на постамент встал паровоз «Еа-3306», который в 1945-м доставили по ленд-лизу из США. После войны он много лет служил верой и правдой народному хозяйству региона.



– Ведь паровоз – это тоже один из символов нашей Победы, – говорят ветераны. – Одни ради нее сражались на передовой, другие ковали ее в тылу. Именно по железной дороге доставляли с Дальнего Востока на фронт технику, снаряды, ленд-лизовское вооружение. А потом, когда началась война с милитаристской Японией, перебрасывали войска и технику в Приморье.



– Мы решили возобновить традицию. И теперь каждое 9 Мая во Владивостоке будет выходить на рельсы «Поезд Победы», – сказал Андрей Ваулин, заместитель начальника Дальневосточной железной дороги.

Автор: Наталья ГРЕЧИНА