Большие гонки начались с сюрпризов «Восток» заметно помолодел. И обогнал опытных гонщиков

Чемпионат России – 2018 по спидвею в высшей лиге стартовал во Владивостоке: в День Победы, 9 мая, на трек стадиона «Авангард» вышли мотогонщики владивостокской команды «Восток» и башкирские спортсмены из города Октябрьского.

«Восток» в командных гонках является двукратным чемпионом СССР в 1972 и 1990 годах, трехкратным чемпионом России в 2010, 2015, 2016 годах, а также обладателем Кубка Европейских чемпионов в 2011 году. Наши гонщики неоднократно становились лучшими на чемпионатах мира, Европы и страны в личных зачетах.



У соперников послужной список не столь значим: они занимали первое командное место в чемпионате России в 1997, 1999 и 2000 годах. В прошлом году стали четвертыми, тогда как наши земляки получили бронзовые медали.



В этом сезоне немного изменены правила проведения турнира. Все команды поделены на две лиги. «Восток» вместе с чемпионом прошлого года – «Мега-Ладой» из Тольятти, «Турбиной» из Балаково и «Октябрьским» выступает в высшей лиге. Остальные заявившиеся 11 коллективов сразятся в первой лиге в споре за одну-единственную путевку в когорту лучших.



Каждая из команд проведет по одной гонке дома и на выезде. Затем все клубы соберутся в центре страны и в рамках плей-офф с учетом уже набранных очков определят победителя и призеров нынешнего чемпионата. Будут разыграны призы в личном и командном первенствах среди взрослых и юниоров.



Стоит отметить: нынешним летом «Восток» вряд ли сможет побороться за высшие награды. Владивосток покинули все лидеры команды, они отправились в другие отечественные и зарубежные клубы, предложившие лучшие условия. Усилиться перед этим сезоном не удалось, поскольку бюджет у команды остался прежним. Более того, в команде вообще осталось всего двое взрослых гонщиков. Зато у талантливой молодежи появился шанс проявить себя – есть подающие большие надежды юниоры. Журналист «В» подсчитал, что сейчас наша команда самая молодая в высшей лиге в гаревом спидвее – средний возраст «востоковцев» чуть за 20 лет. Но разве не эти парни в прошлом году вместе со своими старшими товарищами сражались за бронзу?

Да и техника обновилась. Благодаря помощи спонсоров впервые за многие годы появились новые байки (заодно построили и безопасные бортики на домашнем стадионе).



За «Восток» сейчас гоняются Вадим Тарасенко и Сергей Логачев (старшие), Павел Лагута, Виталий Котляр, Кирилл Хван, Никита Коровко, Степан Тихов и Василий Краснокутский (юниоры). Кстати, в отличие от прошлых сезонов к нынешнему чемпионату «Восток» готовился в Приморье. Зимой спортсмены участвовали в местных соревнованиях на ледовых гаревых дорожках, занимались в спортзале и командными играми.



Поддержать их в среду пришло несколько сот зрителей. В составе болельщиков на стадионе «Авангард» были врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и глава Владивостока Виталий Веркеенко.



Стартовый заезд выиграли гости, и это вызвало тревогу за судьбу поединка. Но все последующие заезды неизменно завершались успехом наших земляков. «Восток» быстро перехватил лидерство и своего уже не упускал. Хотя преимущество хозяев трека оказалось не очень крупным, но первый блин не стал комом. Итоговый результат –50:39. И это был главный сюрприз турнира, ведь фактически на дорожке юниоры сражались с опытными спортсменами.



Следующую гонку «Восток» проведет на выезде в волжском городе Балаково, 24 мая там сразятся местный спортклуб «Турбина» и «Восток». Кстати, спидвеисты Владивостока отправляются в турне сразу на два месяца. А на «Авангарде» ближайшая домашняя гонка состоится уже 11 июля с «Мега-Ладой» из Тольятти, которая не намерена расставаться с высшим титулом. На сегодня только «Восток» может остановить их. У наших ребят уже появилось желание побеждать. Так что старты предстоят жаркие.

Автор: Николай КУТЕНКИХ