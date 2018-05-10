Ваш яркий выход, фиалка! Яркое событие требует ярких красок! – под таким девизом готовилась на этот раз к цветочной выставке в Уссурийске жительница Владивостока Ирина Жибарева.

Она представила на ней фиалки таких необыкновенно притягательных окрасок, что поразила даже бывалых цветоводов и коллекционеров.



– К выставочной экспозиции должен быть свой подход, – поделилась Ирина в ответ на восхищенные оценки ее экспозиции. – Понятно, что нам нужно сориентировать посетителей в последних тенденциях в селекции популярных цветочных культур, познакомить их с новинками, максимально широко представить разнообразие тех же фиалок, пеларгоний, стрептокарпусов. Но в любом случае очень важно учитывать особенности выставочного процесса, освещения в помещении, где проходит мероприятие, соседство других растений. Задача – чтобы твои цветы не потерялись в новых для себя условиях, привлекли внимание, вызвали интерес. Фиалки дают прекрасную возможность для нужного подбора ассортимента и воплощения задуманной тобой идеи. На последней выставке я в очередной раз в этом убедилась. А участвую в них уже несколько лет. Ирина продемонстрировала фиалки, которые больше всего любит сама. Правда, многое еще зависит от настроения, даже от погоды за окном. В разное время отклик в душе могут вызывать то нежно-розовые, то насыщенно-бордовые, то сиреневые тона. Фиалки очень разнообразны, потому и не могут наскучить.

Автор: Надежда БРАЖИНА