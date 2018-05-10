Даже свеклу пора сеять А правда, что возвратные заморозки губительны для свеклы, поэтому сеять ее надо позже, чем, например, морковь? Читала где-то об этом. Получается, что приготовленная под свеклу грядочка еще может подождать своей очереди? Татьяна МАТВЕЕВА, Владивосток

Кандидат сельскохозяйственных наук руководитель группы селекции и семеноводства корнеплодных культур Приморской овощной опытной станции Юрий Михеев подтвердил, что свекла боится заморозков в отличие, например, от моркови и петрушки. Поэтому сеять ее раньше 5 мая действительно не стоило, но сейчас уже пора. Успеть отсеяться нужно до 10 июня…



На станции проводился эксперимент о влиянии сроков посева этой культуры на качество корнеплодов и сроки их хранения. При посеве свеклы в первой декаде мая был получен наиболее высокий урожай. Но когда эта работа была отложена на неделю и больше, он стал снижаться. Кроме того, более поздние сроки посева увеличивают долю мелких корнеплодов и снижают массу свеклы.



Интересно, что столовая свекла в отличие от большинства других огородных культур предпочитает удобрения, содержащие хлор. Если под другие овощи рекомендуется вносить в основном сернокислый калий, то под столовую свеклу – лучше калий хлор.



Сейчас оптимальное время также посева моркови. Но не поздно это сделать вплоть до 10 июня. Юрий Григорьевич напомнил, что эта культура очень сильно реагирует на глубину заделки семян. Она не должна быть больше 1-1,5 см. Оказавшись под слоем почвы 3 см, семена моркови могут вообще не взойти.

Автор: Надежда БРАЖИНА