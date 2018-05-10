Розовый флер и золото абрикоса маньчжурского Оцените щедрый подарок природы

В эти дни у жителей юга Приморья есть уникальная возможность полюбоваться прекрасным цветением абрикоса маньчжурского.

Можно сделать это и в городе – дерево довольно широко используется в озеленении улиц, парков, скверов. Но все-таки самые незабываемые впечатления вы получите, если выберете время и побываете в местах его естественного произрастания, которые представляют собой настоящие памятники природы.



Листочки на деревьях еще только пробиваются, поэтому ощущение такое, будто у художника была только одна краска – нежно-розовая, которой он и прошелся щедро по склонам сопок, принарядив абрикосы в нарядный флер. Такую картину можно сейчас наблюдать в окрестностях Большого Камня, если ехать в сторону села Моленный Мыс. Тут место так и называется – Абрикосовая падь. Известны абрикосовые сопки в Партизанском, Уссурийском, Анучинском районах. А дальше уже не увидишь такой красоты, поскольку северная граница ареала абрикоса маньчжурского проходит по отрогам Сихотэ-Алиня в Лесозаводском районе.



Есть еще одна очень важная причина воздать должное этому представителю нашей флоры: абрикос маньчжурский считается золотым подвоем для всех косточковых плодовых культур. Об этом рассказал питомниковод Владимир Полянский на одном из последних занятий для дачников, организованных Союзом садоводов города по программе «Развитие персиководства и абрикосоводства во Владивостокском городском округе».



– Абрикос маньчжурский растет только у нас и высоко ценится во всей России, – привел интересный факт Владимир Павлович. – Но, увы, получается, что мы-то сами мало это ценим. Большинство садоводов даже не знают ничего об этом, не пытаются сами выращивать сеянцы абрикоса, прививать на него культурные сорта. А ведь только такой путь дает возможность создать сад, о котором вы мечтаете, каким его видите. Я бы настоятельно посоветовал вам осваивать прививки, не ограничиваться только покупкой саженцев на рынке и довольствоваться тем, что вам вручат продавцы. В любом случае все это полумеры, не дающие зачастую удовлетворения и не приводящие к нужным результатам.

На примере абрикоса маньчжурского лектор рассказал, где лучше собирать косточки для посева, как правильно выращивать из них сеянцы и как на них делать прививки, чтобы получить культурный сорт.



– У нас растут и другие виды дикого абрикоса, – обратил внимание еще на один важный момент Владимир Полянский. – К примеру, абрикос сибирский – очень зимостойкий вид (по свидетельству дальневосточных ученых, самый высокозимостойкий из всех существующих на земном шаре). Однако если вы перепутаете его с маньчжурским, соберете и посеете косточки, то только время потеряете, потому что в качестве подвоя он не имеет перспективы.



Подтверждение этому мы нашли в книге известного дальневосточного селекционера Григория Казьмина «Абрикос на Дальнем Востоке», который отвел абрикосу сибирскому роль чисто декоративного растения. Григорий Тихонович пишет: «Его цветущий куст – огромный естественный букет на корню. Сеянцы этого абрикоса зацветают раньше всех растений. Они с успехом могут использоваться для бордюрных посадок при озеленении крупных административных зданий, школ и больниц, во дворах, а также в парковых посадках. Цветущие деревья охотно посещают пчелы, которые берут с них нектар и пыльцу».



Если вернуться к абрикосу маньчжурскому, то его назначение как раз не ограничивается только участием в озеленении. В свое время именно на основе этого вида преобразователь природы Иван Мичурин начал практические работы по продвижению абрикоса в более северные районы страны.



Григорий Казьмин в своей книге рассказывает о предпринятых настойчивых поисках Иваном Владимировичем путей создания зимостойких сортов для средней полосы России. В итоге он обратил внимание на произрастающие в дальневосточной тайге дикие виды абрикоса. Именно из косточек, присланных из нашего региона, он получил лучшие и наиболее зимостойкие сорта, положившие начало культуре абрикоса в нашей стране.



У каждого из садоводов-опытников, увлеченных дачников, питомниководов есть прекрасная возможность продолжить эти эксперименты и сказать свое слово в селекции. Местная богатая природа способствует таким опытам.

Справка «В»

В дикорастущем состоянии и культуре род абрикоса пред­ставлен следующими видами: абрикос обыкновенный, сибирский, маньчжурский, Давида, Ансу, муме, тибетский, волосистоплодный, или чёрный. Каждый из них имеет свой ареал и характеризуется определенными морфологиче­скими и биологическими свойствами. Шесть видов произрастают на Дальнем Востоке.

Автор: Надежда БРАЖИНА