Сам Фаберже не прошел бы мимо Картинная галерея гарантирует эстетическое наслаждение и обещает сенсации

Периодически возникающие тихие вежливые очереди вдоль дома на Алеутской, 12 с некоторых пор стали особой приметой Владивостока. Они подсказывают: в залах Приморской картинной галереи снова интересная выставка. И эта примета будет работать всегда!

Тем, насколько большой, серьезный и интересный выставочный план у галереи на этот год, ее директор Алена Даценко поделилась с «В».



К нам едет Карл Брюллов!



– Мы довольны тем, как прошел у нас 2017 год, – признается Алена Алексеевна. – И наши планы на 2018-й не менее интересны и по-хорошему амбициозны. Один из самых ярких и масштабных проектов минувшего года, «Айвазовский», стал более чем популярным у жителей Приморья, и мы постараемся, чтобы будущие выставки были такими же запоминающимися.



Подчеркну: «Айвазовский» смог состояться только при поддержке администрации Приморского края. И для осуществления столь же значимых проектов галерее также нужны понимание и помощь. У нас есть договоренность с Русским музеем о представлении из его фондов 40–50 произведений Карла Брюллова. Музей уже сейчас готовит работы к поездке и экспонированию в наших залах, но, разумеется, такой проект мы сможем реализовать лишь при поддержке краевых властей. Мы рассказали об этом проекте главе Приморья Андрею Тарасенко и надеемся, что он проявит заинтересованность и выставка получит поддержку. Ведь во Владивостоке еще никогда не выставлялось сразу столько работ Брюллова, чтобы создать яркое представление о творчестве художника, являющегося настоящей звездой русской живописи. Очень надеемся, что этот проект состоится и станет знаковым для 2018 года.



Гордимся своими



– Также в этом году готовятся проекты, позволяющие показать наследие местных художников. Это связано с празднованием 80-летия Приморского края и юбилеем краевого отделения Союза художников.



Две выставки из этой рубрики уже прошли: были показаны работы Александра Ионченкова и Валентина Чеботарева.



Выставка Ионченкова во многом стала открытием для молодых художников, студентов. Необходимо, чтобы те, за кем будущее художественной жизни Приморья, не забывали наше наследие, знали, какие замечательные мастера стояли у истоков приморской школы живописи, и это важная часть миссии картинной галереи. Выставка Валентина Чеботарева, одного из столпов живописи нашего края, которыми можно гордиться, готовилась к его юбилею, но, увы, стала выставкой памяти…



Представлять творчество приморских художников мы будем в течение всего года.



Например, готовится персональная выставка Анатолия Матюхина, тоже недавно ушедшего из жизни. Многие его работы нуждаются в оформлении и частично в реставрации, этим сейчас и занимаемся.



Конечно, мы не ограничимся лишь владивостокскими художниками. Готовятся выставка живописца из Уссурийска Геральда Лагерева и интересный проект «Георгий Победоносец» Геннадия Омельченко из Находки.



В общем, наша задача – представить визуальное искусство Приморья во всем его многообразии. Завершим этот цикл большим проектом (открытие запланировано на ноябрь), в котором покажем становление и развитие приморского искусства начиная с 1920-х годов. Будут задействованы все площади галереи и представлены самые знаковые и громкие имена. Также представим работы, не слишком известные нашему зрителю, графику 1905–1910 годов, например. Она очень ярко показывает, каким был Владивосток в то время и какие художники отражали его образ. Этот проект также посвящен 80-летию Приморья.

Удивительные соседи



– Продолжается работа и над серией выставок под грифом «Открывая Дальний Восток». Необходимость таких вернисажей назрела давно: художественная общественность и вообще жители Приморья, или Хабаровского края, или Сахалина мало знают, чем живут и что делают художники в других регионах ДВФО. Поэтому мы решили понемногу исправлять ситуацию. У нас уже была большая выставка живописцев Южно-Сахалинска и Курил, и вот на днях в залах на Партизанском проспекте открылась выставка прекрасных работ народного художника России, живущего в Якутии, Михаила Старостина. У него свой взгляд на искусство через призму национальных традиций. Выставка, замечу, станет центром событий Ночи музеев.



Разумеется, откликнемся мы и на Год Японии в России – выставкой известного японского художника-графика. Будут представлены его работы, повествующие о знаменитом герое японского эпоса принце Гэндзи-моногатари. Это интересное современное прочтение эпоса: не классические гравюры, а необычные, стилизованные, но великолепно решенные по пластике, минималистичные, в японской эстетике, графические листы. К вернисажу готовится и большая лекционная познавательная программа.



Кроме того, состоится выставка китайского художника-графика, работающего в технике литографии, что нетипично для Китая.



Стильно, модно, эрмитажно



– Также мы готовим выставку из фондов историка моды Александра Васильева «Кино и мода». Она пройдет при поддержке меценатов и спонсоров. Зрители увидят платья и аксессуары – шляпки, перчатки и прочее – наших и зарубежных кинодив 1940–1960-х годов.



Выставки из фондов Александра Васильева уже проходили во Владивостоке, в музее имени Арсеньева. Но именно тот временной срез, который будет представлен в галерее, в нашем городе еще не показывался. Выставка откроется в июле и захватит дни кинофестиваля «Меридианы Тихого», станет частью его культурной программы.



И, разумеется, традиционно состоятся Дни Эрмитажа. Но в этом году, как и все мероприятия осени, они пройдут немного позже – с 1 по 7 октября.



Также эти дни включают в себя выставку одного шедевра, которая откроется раньше – ко дню рождения Приморской картинной галереи в июне. На этот раз мы делаем акцент на античный портрет, и руководство Эрмитажа уже одобрило произведение, которое, уверяю, станет открытием для наших зрителей. Выставка будет работать больше трех месяцев и закроется вместе с финалом Дней Эрмитажа. В их программе множество интересных мероприятий, например, лекции великолепной Елены Давыдовой, сотрудника этого музея, которая много лет занимается античным искусством. Вообще, как показал опыт Дней Эрмитажа прошлого года, интерес у нашей публики к лекциям сотрудников ведущих российских музеев очень велик. Люди хотят общаться со специалистами и получать новые знания.



Немцы и итальянцы на русском фоне



– Готовим мы и другие интересные проекты. К примеру, совместную выставку с фондом Шультце из Цюриха. Фонд этот вырос из частной инициативы – увлечения одного из коллекционеров живописью Ивана Федоровича Шультце. Выставка произведений этого художника во Владивостоке состоится впервые. Работы Шультце очень яркие, реалистичные, море, например, он писал почти так же, как наш земляк Штуккенберг. Возможно, мы попробуем сопоставить творчество двух этих русских немцев.



Продолжаем мы и сотрудничество с музеем-усадьбой Останкино, ведем переговоры о показе их коллекции произведений из бисера: это картины, сумочки и кошельки, чубуки для трубок и другие предметы. Предыдущая выставка из фондов этого музея – «Русский акварельный портрет» – пользовалась огромной популярностью у приморцев. Уверена, что и новая будет интересна нашему зрителю.



Скажу еще, что мы ведем переговоры с итальянскими коллегами из одного художественного фонда (они проводили выставки и в Эрмитаже, и в Русском музее) о совместном проекте. Каком – пока не скажу, но, если все получится, будет сенсация.

Справка «В»

Иван Федорович Шультце родился в Петербурге в 1874 году в семье обрусевших немцев. Будучи инженером, рисовал как любитель, позже учился у художника Константина Кружицкого. С 1916-го получил широкое признание: его работы покупали Романовы – брат Николая II Михаил Александрович, великий князь Григорий Михайлович и другие, несколько картин приобрел Карл Фаберже. Успеху Шультце способствовало развитие открыток: его пейзажи на «открытых письмах» разлетались по всей России.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ