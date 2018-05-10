Остров матриархата под защитой пучеглазых истуканов Подробности путешествия в корейские города, нечасто посещаемые российскими туристами. И напрасно

В расписании Международного аэропорта Владивосток появился авиамаршрут в южнокорейский город Тэгу, а у жителей нашего края – новые возможности для отдыха в Стране утренней свежести.

Чтобы узнать, чем Корея еще может удивить наших земляков, группа приморских туроператоров и журналистов отправилась на остров Чеджудо. В программе визита, организованного Владивостокским представительством Национальной организации туризма Кореи, – один из крупнейших городов страны, ее историческая столица и корейские Гавайи.

Наша группа оказалась в числе первых пассажиров воздушного судна новой авиалинии (Boeing 737 авиакомпании T’Way совершает рейсы три раза в неделю). Два с половиной часа – и мы в аэропорту Тэгу. Но в город не выходим – нам на остров Чеджудо, или, как его чаще называют, Чеджу. Он первый в списке визита. Еще час лета – и вот мы на главном курорте Страны утренней свежести.



На древнем вулкане посреди океана



Из иллюминатора остров кажется небольшим, хотя в действительности он достаточно просторный – где-то 1849 кв. км, между прочим, почти в два раза больше Сингапура. Сверху видны холмы, сплошь покрытые зеленой растительностью. Это потухшие древние вулканы, извержения которых и образовали сотни тысяч лет назад сам остров. В центре острова – священная для корейцев гора Халласан, самый большой вулкан высотой почти две тысячи метров. Ее видно с любой точки этого кусочка земли в океане.



На острове есть аэропорт, два города – Чеджу и Согвипхо и деревушки между ними. Равнинные участки – это сплошь возделанные поля, плантации зеленого чая, мандариновые сады. Очень живописное побережье: многочисленные голубые, ультрамариновые и бирюзовые заливы, бухточки, врезающиеся в черные лавовые скалы. Кажется, что ажурная лента вот так затейливо окаймляет остров…



Чеджудо встретил нас ветром и каменными истуканами – тольхарубанами. Вырезанные из пористого базальтового камня фигуры круглоглазых, длинноухих, улыбчивых дедушек в шапочках и со сложенными на груди руками здесь буквально на каждом шагу – в парках, у магазинов, отелей и вообще у любых сооружений. Все истуканы одинаковы, отличаются лишь размерами, в основном изваяния до метра высотой, но есть и трехметровые гиганты. Это хранители острова. Одна из легенд гласит: мужчины выходили на промысел в открытый океан и многие не возвращались, потому на острове их было мало. Женщины, чтобы отпугивать пиратов и других врагов, по всей территории острова расставляли каменные статуи. Дескать, бойтесь, чужаки, есть у нас защитники… Теперь эти культовые обереги – непременный объект фотосессии для туристов.



Хватило пары дней, чтобы убедиться: не зря говорят, что Чеджудо – это изобилие ветра, камней и женщин.



Остров в океане продувается со всех сторон, ветры здесь бывают очень сильные, даже для нас, владивостокцев, для которых и 25 метров в секунду – не трагедия. Из-за вулканического происхождения острова камни здесь повсюду. Местные жители выкладывают из них дорожки, огораживают ими участки и даже возводят различные арт-объекты. Жизнью на острове всегда руководили женщины. Здесь издревле царил матриархат в отличие от государства на Корейском полуострове. Оставшись без мужчин, островитянкам приходилось выполнять не только всю мужскую работу, но и брать на себя управление как домашним хозяйством, так и жизнью всего острова.



Остров вольностей



Чеджудо слывет местом в первую очередь для романтического отдыха. Морской климат, песчаные пляжи, чистый океан, водопады, парки и сады, пышная растительность субтропиков – все это манит на остров влюбленных, молодоженов, а также любителей природных красот, неспешных прогулок и спокойного созерцательного времяпрепровождения. Действительно, с незапамятных времен у соотечественников с Большой земли было принято проводить на этом острове медовый месяц. Новобрачных привлекали не только морской климат и тропические пейзажи, но и возможность отдохнуть от родительского контроля. В корейском обществе весьма консервативном в отношении норм и правил поведения не приветствуется проявление чувств на людях. На острове же молодожены чувствовали себя более раскрепощенно. Речь не о свободе нравов, просто островитяне не так строго следили за соблюдением в обычной жизни всех условностей, этикетов и прочих китайских церемоний. Не случайно именно на Чеджудо появился парк Любви, на территории которого свыше ста обнаженных скульптур, порой в недвусмысленных позах. Корейцы и сейчас считают, что прогулки по Love Land дают сексуальное образование молодым и возможность лучше узнать друг друга.



Кстати, традиции «чуточку выходить за рамки приличий» на острове не утрачены и, можно сказать, даже расширены. Сюда стали приезжать не только молодожены, но и «белые воротнички», чтобы провести выходные. Корейцы – известные трудоголики, их рабочий день зачастую заканчивается поздним вечером. Стало модным провести на острове пару-тройку дней, чтобы избавиться от накопившихся стресса и усталости в местных питейных заведениях. Поэтому на Чеджудо никого не шокируют джентльмены или дамы, покидающие общепит на четвереньках. При этом никаких скандалов и криминальных разборок после обильных возлияний не наблюдается. Здесь вообще можно допоздна гулять, не опасаясь за свое здоровье и кошелек. На острове нет воров и грабителей. Кстати, и нищих не наблюдается. Корея – одна из самых безопасных стран в мире. И остров Чеджу не исключение.



Трекинг, мистическая дорога и макияж вампира



И все же для корейцев (а большинство туристов – это соотечественники островитян) Чеджудо прежде всего интересен активным отдыхом на природе.



Не очень жаркое лето – в среднем плюс 25, теплое межсезонье, да и зимой практически не бывает минусовых температур. Благоприятная экология – на острове нет промышленного производства.



В любое время года популярен трекинг (спортивный, пешеходный туризм по горной местности). Например, только к горе Халласан проложено пять пешеходных маршрутов. Подняться на нее просто обязан каждый приехавший, чтобы увидеть, как живописны остров и окружающий его океан.



В теплое время года популярны водные виды туризма: морские прогулки на яхте, путешествия на острова, катание на водных мотоциклах и «бананах», рыбалка, гольф. А также дайвинг. Правда, он не для начинающих: море не всегда спокойное, бывают такие волны, что с берега в воду не зайти.



Невозможно перечислить все достопримечательности острова. Один парк Халлим достоин того, чтобы провести там весь день: небольшой птичий зоопарк, ботанический сад и сад карликовых деревьев «на подносе» – бонсай, лотосовый пруд, пещеры, дельфинарий, шоу морских котиков… Часами можно любоваться садами с различными видами растений, водопадами, цветниками. Мы приехали в сезон, когда уже отцвела сакура, зато буйно цвели тюльпаны необыкновенной красоты…



В музее зеленого чая «Осоллок» можно попробовать местные сорта, узнать о культуре возделывания чайного куста, способах сбора и даже самому собрать листочки на расположенных рядом плантациях. Да и само здание музея необычное – в виде чайной чашки.



Неожиданно интересно оказалось в музее поп-культуры, история которой в Корее начинается с 1970 года, когда в стране появились первые национальные поп-звезды. Музей напичкан интерактивностями. Например, можно сфотографироваться с голограммами известных в Корее исполнителей или примерить макияж вампира – там порядка 30 локаций с интерактивными аттракционами. Даже сами не ожидали, что музей такой занятный. Мы провели там больше часа и нисколько не пожалели.



Детям понравятся музеи, посвященные популярным персонажам – плюшевому мишке Тедди, котенку Хеллоу Китти. Всем возрастам будет интересно заглянуть в музей шоколада или посетить фольклорную деревню, чтобы ознакомиться с традиционным бытом жителей острова.



Все приезжающие на Чеджудо не минуют мистическую дорогу. Это небольшой подъем на один из холмов. Туристические автобусы останавливаются перед подъемом к нему, водитель включает аварийные огни, и примерно 20 метров машина с выключенным (!) мотором поднимается наверх. Действительность это или оптический обман, сразу не поймешь. Гиды говорят, что некоторые туристы выходят и выливают воду из бутылок на дорогу, чтобы посмотреть, куда вода потечет – в гору или с нее… И понять, в чем подвох.



От Чеджудо на пароме минут за 15–20 можно добраться до соседнего (самого восточного острова Южной Кореи) Удо. Здесь уникальные пляжи: с жемчужным песком на одной стороне и с черным вулканическим на другой. Остров так мал, что, уходя с пляжа, надо тщательно отряхнуть ноги, чтобы не мешать песок с разных пляжей…



Если посчитать все исторические памятники, музеи, пешеходные маршруты, частные галереи, парки и сады Чеджудо, то получится свыше ста объектов, достойных, чтобы их навестили туристы. Но чтобы все это осмотреть, даже наспех, бегом, то двух с половиной дней, которые у нас были, очень мало. Вообще, туристам лучше всего передвигаться по острову на машине. Есть автобусное сообщение, но незнающим корейский язык будет сложно. Кстати, движение здесь спокойное, за городом так и вообще практически пустые дороги. Взять в аренду авто несложно, но нужно иметь международные права.



Наши на пляже



А вообще, именно туристическая инфраструктура острова стала активно развиваться с 2002 года, когда Чеджудо принимал 17-й чемпионат мира по футболу. Готовясь к мундиалю, здесь строили новые дороги, отели, рестораны, магазины. Начали появляться аттракционы для гостей, познавательно-развлекательные музеи и выставки. Власти острова организуют для привлечения туристов красочные фестивали.



И за 15 лет популярность острова у туристов заметно возросла. Сейчас здесь проживает более миллиона жителей. Но туристов за год бывает в пять раз больше всего населения главного корейского курорта. Островные власти уверяют, что способны принять и 10 миллионов гостей. Для этого сейчас начинают развивать медицинское направление туризма.



А пока свыше 80 процентов путешественников – это граждане Кореи. Из оставшихся 20 процентов большую часть составляют туристы из Китая. Кстати, на острове немало туробъектов построено за счет китайского капитала – это магазины, отели. А самих граждан Поднебесной, известных своей азартностью, корейские Гавайи привлекают, помимо всего, возможностью посетить казино. Здесь активно развивается игровой бизнес и разрешены азартные игры (для иностранцев, поэтому вход во все игровые залы только с паспортом).



Россияне, в основном дальневосточники, предпочитают пляжный отдых. Приезжают обычно с июня по сентябрь, когда температура воды выше 20 градусов, а воздух прогревается до 25–30. И даже если официальный купальный сезон завершен, наши земляки все равно лезут в воду, удивляя местных жителей, законопослушно гуляющих по набережной и не решающихся принимать морские ванны в отсутствие пляжных спасателей.



Что привезти



Островной шопинг не впечатляет, но потратить деньги с пользой вполне можно. Гости везут с экологически чистого острова продукцию местного производства. Например, халлобон – гибрид мандарина с апельсином (этот фрукт выращивают только здесь), а также продукты с его добавлением – печенье, шоколад, снеки, джемы, косметику и напитки. Зеленый чай, который выращивают на острове, – знаменитый бренд «Осоллок». И, конечно, даже обязательно, обереги для своего дома – фигурки дедушек-харубанов из черной застывшей лавы.



Окончание читайте в следующем номере толстушки

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО