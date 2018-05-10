Радиомарафон на всю планету Один хороший ведущий может сделать интересный эфир. Двое – уже шоу. А когда собираются вместе все лучшие ведущие, это настоящий радиомарафон, который слышно на всей планете!

7 мая День радио и 25-летие VBC отмечали от Новой Зеландии до Минска! С самого утра в эфир летели поздравления из Москвы, Питера, Сочи, Майами, Юрмалы, Ванкувера… А в студии, сменяя друг друга, звучали голоса легендарных ведущих юбиляра.



Первыми вышли в эфир Денис Глушенко и Кирилл Голохваст, эстафету подхватили Сергей Еронин и Влад Ященко, Вячеслав и Юлия Булавины, Юрий Ремезков и Владимир Цветков, Светлана Орехова и Оксана Якуш, Руслан Вакулик и Леонид Штительман. Через радиомост в эфир вышли Алексей Клемешев, Олег Ефремов, Алексей Кириллов, Елена Редькина и Федор Фомин.



Аудиопоздравления передали Алексей Кручинин, Ян Розенберг и Гарри Гупаленко, Елена Романюк, Николь, Андрей Хаустов, Вика Демидова, Олег Ефремов, Алексей Клемешев, Татьяна Самсонюк и Леонид Шевченко, Сергей Кашуцкий, Иван Ющенко. Новости, как и в прежние времена, читала Анна Пушкина.



Свои поздравления Владивостоку и VBC с Днем радио и 25-летием станции прислали Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Наташа Королева, Николай Басков, Павел Деревянко, Екатерина Скулкина, Валерий Сюткин, Алена Свиридова, Андрей Григорьев-Аполлонов, Родион Газманов, Тимур Родригез, Андрей Звонкий, Иван Дорн, Александр Ревва, Гарик Бурито, DJ Smash, Сергей Бобунец, группы Brainstorm и «Стрелки», PIZZA и «Махито», «Игра слов» и «Моя Мишель».



И особенно теплыми были слова коллег, которые сегодня далеко от Владивостока.



Андрей Хаустов: «Дорогое мое радио VBC! Неужели тебе уже 25?! Это Арсений Садовый. Слушатель со стажем, может быть, помнит «В гостях у прапорщика Комарова», «Перченые новости», «Воскресные истории», «Космические хроники». Я представитель невидимого, вернее, неслышимого фронта радиостанции – отдела выпуска программ. Да, когда-то это был целый отдел, ведь на заре VBC не было Интернета и нужно было торчать в библиотеках и тексты писать самим! Пришел я на VBC в 1994-м с программой «Хронограф», которая – и это особенно радует – живет в эфире до сих пор.



VBC для меня – это часть жизни. Но прежде всего огромное удовольствие работать в одном коллективе с настоящими звездами и большими профессионалами. Как вибисишный долгожитель, я успел поработать с таким количеством невероятно талантливых и творческих людей, что только их перечисление заняло бы кучу времени: Еронин, Клемешев, Ефремов, Демидова, Кириллов, Штительман…



Сегодня вибисишная диаспора разбросана от Владивостока до Москвы и Питера, от Сиэтла до Окленда. Но, как говорил герой Евгения Леонова в «Джентльменах удачи»: «Знаете, где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас». Вы для меня и есть VBC!»



Николь: «Друзья мои! Несказанно рада возможности снова обратиться к вам через приемник, настроенный на волны радио VBC. Честно говоря, иногда я вижу во сне, как выхожу в эфир. Уже семь лет я живу в Сочи, но не было ни одного дня, чтобы я не думала, насколько же Японское море круче Черного. И как же я скучаю по своему родному городу! И, конечно, по своим друзьям, коллегам и всем землякам. Я поздравляю VBC с днем рождения и всем слушателям шлю миллионы поцелуев!»



Алексей Клемешев: «Здравствуй, Владивосток! Рад, что на неизменной частоте вновь звучат голоса моих коллег ведущих – динозавров и мастодонтов. Знаете, ведущие 90-х вынуждены были быть узнаваемыми, известными, популярными. Вынуждены, просто чтобы не подставить работавшую с нами прекрасную команду. Которую обязательно нужно вспомнить!



Звукорежиссеры. Саша Жадов – мое альтер эго, человек, совпадающий со мной во взглядах на жизнь, работу, музыку. Юра Грушин, чувствующий эту самую музыку на полу- и обертонах, не говоря уже о тактах. Женя Браконьер – едкий и веселый, но никогда не скучный и при этом железобетонно надежный в смысле работы. Редакторы. Любимый мой Андрей Хаустов, он же Арсений Садовый! До сих пор помню, как непросто было сдержать смех или, наоборот, комок в горле, озвучивая «Воскресные истории». А «Космические хроники» – дань нашему советскому детству, нашим мечтаниям. Володя Курносов. Эх, как жгли в мужском клубе – легендарный проект! Лена Редькина – девушка парадоксальная. Несмотря на половую разницу, понимавшая меня и писавшая тексты, легко ложившиеся на душу и на язык. Света Абраменко, Наташа Дубинина, Лена Федичкина, Ира Боровская. Девчонки, спасибо, что не звучал дураком, включая микрофон и читая ваши тексты!



Сергей Васильевич Сотников – уникальный был и специалист, и человек…



А еще Андрей Владимирович Калачинский, Рома Злобин, Оля Строганова, Саша Лобычев, Олег Ерастов, Бон, Маркус и Гренди… И нет нам числа! Извините, кого не назвал: временные рамки лишь полторы минуты. Установила их моя однокурсница Ася Снегирева, сейчас Радашевская, все это время работает на нашем владивостокском радио.

С юбилеем, VBC! Ты наконец-то стало взрослым и старше, чем большинство начинавших тебя в 1993-м».



Олег Ефремов: «Владивосток, с Днем радио! Во Владике, я считаю, этот праздник должен быть особенным. Ибо я не знаю других городов, где радиостанция была бы для слушателей всем: и музыкальный отдушиной, и источником информации, и праздником для ребенка, и средством для быстрого продвижения бизнеса, и даже местом для озвучивания последней воли ушедших в мир иной. Да, и такое было, друзья.



VBC – это целый пласт истории и культуры Владивостока. И я безмерно горд тем, что стал его частью и имел уникальную возможность работать бок о бок с самыми талантливыми, с самыми по-хорошему безбашенными людьми!



Поздравляю всех и с 25-летием любимой радиостанции! Раз такое дело, раскрою один секрет. Многие наверняка знают, что я был первым ведущим, который вышел в эфир VBC. И меня не раз спрашивали: «Это же историческое событие, почему именно ты, Ефремов?» Отвечаю: во-первых, в тот момент никто не думал, что это событие войдет в историю нашего города. Во-вторых, мы начинали вещание 1 января 1993 года в полдень. Накануне было собрание, и на вопрос, кто пойдет в эфир первым, промолчали почти все. Желающих к 12.00 прийти в Дом радио после новогодних возлияний, кроме меня, не нашлось. Вот так все просто.



Я до сих пор помню те первые мгновения эфира. Не то, конечно, что говорил тогда. Да и что я мог такого сказать – 19-летний парень, за плечами которого ноль целых ноль десятых жизненного опыта? Но зато я отчетливо помню ликование в студии, первые звонки от слушателей в прямом эфире и всеобщую эйфорию от того, что мы сделали что-то действительно важное для людей, живущих в нашем прекрасном городе. Пускай это чувство приходит к вам каждый раз, когда вы настраиваете свои приемники на 101.7 FM, на радио VBC».



Вика Демидова: «Привет, мое дорогое, любимое радио! Всех нас с 25-летием VBC! Это, конечно, невероятно крутая дата! Мне кажется, что такие долгоиграющие радиостанции во всем мире можно пересчитать по пальцам. И я рада, что VBC одна из них.



Тот период в моей жизни, когда я работала на VBC, был одним из самых счастливых. Да само слово «VBC» для меня – эквивалент слов «молодость», «свобода», «творчество» и «счастье»! Поэтому, дорогое VBC, я желаю тебе оставаться молодым, свободным, творческим и быть счастливым!»



Алексей Кручинин: «Дорогие друзья, коллеги, вибисишники! VBC для меня не просто место работы с 2004-го по 2008-й. Запись «Ведущий эфира на радио VBC» я считаю украшением трудовой книжки любого приморского журналиста. Так что мне повезло. Для меня это вечная связь с родным городом, надежный мост в юность, на журфак, на скамейки сквера Суханова… А если дальше вспоминать, то VBC – это аккомпанемент, под который и детство проходило, и все школьные годы. Потому что с 93-го VBC постоянно звучало у нас дома, как и у большинства жителей Владивостока. Это действительно был неизменный фон жизни, без которого эта жизнь была немыслима в принципе: «Ушаночка», «I saw you dancing», Павел Кашин, «Hot Call», «Приморские трепанги», «Музыкальные новости на полной скорости», «Тwin cam» и так далее. Это и есть Приморье 90-х – нулевых. Если это все сложить, то нарисуется подлинный, достоверный аудиопортрет нашего края тех лет. Спасибо тебе, VBC, за бесценный опыт прямых эфиров, укрепление самооценки и, в конце концов, за жену! Long live VBC!»

Автор: Александр РАДАШЕВСКИЙ