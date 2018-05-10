Россия массово строит малые ракетные корабли Накануне Дня Победы судостроительный завод в Санкт-Петербурге торжественно спустил на воду малый ракетный корабль, сообщает сайт Минобороны РФ. Приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование «Шквал».

Место службы нового корабля пока не определено. Но с учетом обострения отношений между Россией и странами НАТО можно предположить, что его готовят для защиты западных рубежей страны от агрессивных действий США и их союзников.



Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Ураган» и первый серийный малый ракетный корабль этого проекта «Тайфун» находятся на воде у достроечной набережной завода. Эти два корабля были заложены в один день, 24 декабря 2015 года. Современные МРК спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость – свыше 30 узлов, оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия «Калибр» и современными артиллерийскими комплексами, противодиверсионными комплексами и совершенным радиотехническим вооружением (именно такими предполагается оснастить ТОФ).



Среди основных преимуществ этих кораблей – высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет использовать их в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов дислокации.



Если эти малые ракетные корабли удовлетворят всем требованиям военных моряков, то такие же начнут строить на Дальнем Востоке для Тихоокеанского флота.

Автор: Николай КУТЕНКИХ