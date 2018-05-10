ТОФ прицелится «Калибрами» и «Ониксами» Новейшим оружием усилят подлодки и надводные корабли, стоящие на защите дальневосточных рубежей России

Тихоокеанский флот в ближайшее время получит современное и более грозное, чем прежнее, ракетное вооружение.

«Дальность действия новых ракет увеличит радиус поражения объектов противника с 700 до 2500 км. «Калибры» и «Ониксы» позволяют уничтожать вражеские цели, не входя в зону досягаемости боеприпасов противника»

Новейшими ракетами планируется перевооружить многоцелевые подводные лодки, а также оборудовать строящиеся надводные корабли. Именно такими ракетами оснащены сейчас российские корабли на средиземноморском и атлантическом театрах военных действий.



Об этом корреспонденту «В» рассказал ветеран ТОФ капитан 1-го ранга в отставке Андрей Шохирев, занимающийся историей флота. Боевой офицер внимательно следит за обновлением морских сил страны и делится своими размышлениями с читателями нашей газеты.



Из океанских глубин…



Дальневосточный судоремонтный завод «Звезда» в Большом Камне возьмет на модернизацию не менее четырех атомных подводных лодок проекта 949АМ «Антей» с крылатыми ракетами на борту. Чуть раньше, чем тихоокеанцы, таким же обновлением занялись на Северном флоте.



Корабелам поставлена задача перевооружить подлодки ТОФ – поменять противокорабельные ракеты П-700 «Гранит» на современные крылатые ракеты «Калибр» или П-800 «Оникс».



Дальность действия новых ракет увеличит радиус поражения объектов противника с 700 до 2500 км. «Калибры» и «Ониксы» позволяют уничтожать вражеские цели, не входя в зону досягаемости боеприпасов противника. Наши многоцелевые подводные ракетоносцы имеют 24 пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет, также на носу и корме субмарин располагаются шесть торпедных аппаратов калибров 650 и 533 мм.



В состав ТОФ входит полноценная дивизия атомных многоцелевых подводных лодок. Базируется она на Камчатке. Ударное соединение держит под прицелом авианесущие группировки ВМФ США в Тихом и Индийском океанах.



В апреле Приморье посетил заместитель главы Министерства обороны России генерал армии Юрий Борисов. На «Звезде» состоялось производственное совещание, на котором был озвучен план модернизации подводных ракетоносцев. Первая лодка К-186 «Омск» уже встала в док, а в следующем году она вернется на Тихоокеанский флот обновленной и более мощной. В дальнейшем планируется модернизировать по одной подлодке в год.



Помимо атомных крейсеров ТОФ будет усилен и за счет новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 класса «Варшавянка». Всего наш флот получит полноценную бригаду, базироваться она будет во Владивостоке.



Первые две из шести «Варшавянок» заложили в прошлом году на Адмиралтейских верфях в Петербурге. Они получили названия «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Первую субмарину планируют передать флоту к 25 ноября 2019 года.



Контракт на их постройку подписали в ходе международного военного технического форума «Армия-2016». Поставку всей серии «Варшавянок» для тихоокеанского театра военных действий планируют завершить в 2021 году.



Подводные лодки класса «Варшавянка» разработаны для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, а также для обороны военно-морских баз, морских и прибрежных коммуникаций. Подлодки вооружены ударными ракетными комплексами «Калибр», шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм и минами.



Что касается новых ракет, то они показали всю свою мощь при ведении Россией боевых действий против террористов на Ближнем Востоке. При этом подлодки Черноморского флота уничтожали террористов на расстоянии в 1000–1500 км из надводного и подводного положений.



…и прибрежных акваторий



«В» напоминает, что бандитские группировки в Сирии с поразительной точностью уничтожались также современными надводными ракетными кораблями Каспийской флотилии. Более мощные их копии получит Тихоокеанский флот.



К 2020 году ТОФ будет серьезно усилен благодаря новейшим корветам с «Калибрами» на борту. Первый из них, корвет «Совершенный», уже вступил в строй. Более того, его уже успел осмотреть Верховный главнокомандующий – президент России Владимир Путин. Это случилось в сентябре прошлого года в акватории бухты Аякс возле острова Русского во Владивостоке, где в тот момент проходил III Восточный экономический форум.



«Совершенный» был заложен на стапеле Амурского судостроительного завода в июне 2006 года, но позже из-за недостатка финансирования работы по его строительству были остановлены. В 2009-м правительство России изыскало средства на достройку корвета с использованием самых современных технологий.



Универсальные корабли ближней и средней морской зоны, которые при сравнительно небольшом водоизмещении несут как ударное, так и противолодочное вооружение, способны защитить и себя, и другие суда от воздушной или подводной атаки. На них предусмотрено базирование вертолета, что существенно расширяет их возможности при проведении противолодочных действий, а также действий по поиску и спасению на море.



Вслед за «Совершенным» ТОФ пополнят корветы «Громкий», «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Одновременно с ними на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре для Тихоокеанского флота будут построены четыре малых ракетных корабля проекта 22800 с крылатыми ракетами «Калибр» в качестве основного вооружения.



Эти скоростные малоразмерные и малозаметные корабли водоизмещением порядка 800 тонн придут на смену малым ракетным кораблям и катерам, которые в настоящее время базируются в бухте Улисс во Владивостоке в составе двух гвардейских дивизионов. Именно они сейчас прикрывают ближайшие подходы к южному побережью Приморья со стороны Японского моря и в ближайшей перспективе выслужат установленные сроки эксплуатации. Не исключено, что еще несколько подобных кораблей построит для ТОФ Восточная верфь.



Запасаемся крылатыми ракетами



Недавно в арсенале комплексного хранения на юге Приморья специалистами ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» сданы в эксплуатацию два новых хранилища, предназначенных для складирования и хранения имущества Министерства обороны РФ. Они являются частью создаваемой современной зоны хранения ракет нового поколения, которая будет включать в себя еще несколько сооружений. В их числе блочно-модульная котельная, производственный цех, погрузочно-разгрузочные платформы, к которым подведена железнодорожная ветка.



Общая площадь переданных в эксплуатацию бункеров составляет около 2500 квадратных метров. В каждом хранилище смонтировано по шесть 20-тонных балочных кранов, что позволяет свободно перемещать тяжелые габаритные грузы. Все металлические конструкции обработаны специальным огнезащитным покрытием, в бункерах установлена мощная вентиляционная система, а также пожарная и другие виды сигнализации. Кроме того, смонтирована автоматическая телефонная станция.



Именно там будут храниться «Калибры», «Ониксы», «Ураны», «Балы», «Бастионы» и другие виды ударного дальнобойного оружия ТОФ.



В общем, остается посоветовать заклятым «друзьям» России только одно: чтобы они никогда не испытали на себе всю мощь нашего ударного вооружения морского и берегового базирования.

Автор: Николай КУТЕНКИХ