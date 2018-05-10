Игорь Сергеевич, не сдавайтесь! Экс-глава Владивостока получает слова поддержки от приморцев и отвечает на их вопросы

Акцию «Обратная связь» Игорь Пушкарев запустил в Интернете в ноябре прошлого года: на своей странице в социальной сети он поблагодарил всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки, и пообещал отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес. С того момента экс-мэр приморской столицы держит свое обещание. На сайте в поддержку Игоря Пушкарева – Igor-pushkarev.com – регулярно публикуются вопросы, заданные Игорю Сергеевичу, и его ответы.

«В» представляет подборку самых интересных и актуальных «диалогов» жителей Приморья и Игоря Пушкарева, состоявшихся за прошедший месяц.



– Игорь Сергеевич! Вся вакханалия с вашим делом говорит о том, что нельзя ждать справедливого решения суда, нельзя играть по сценарию обвинения. Считаю, что нужно сформировать материал для заявления о совершенных нарушениях следователей – за незаконное привлечение к уголовной ответственности, а также судей – за необоснованное заключение под стражу. Пусть специалисты СК РФ, прокуратуры дадут профессиональную оценку вашему заявлению и примут процессуальное решение – возбудить уголовное дело или отказать в возбуждении. Отказ, в свою очередь, обжаловать в судах всех инстанций – Конституционном, в Страсбурге. Сможете это сделать?



– Мы неоднократно обжаловали действия следователей по делу, указывали на незаконность их действий и абсурдность обвинения. На наши жалобы мы получаем отказы. А вопрос о привлечении к ответственности следователей, прокуроров, которые производили расследование и давали санкции, а также судей, принимавших решения о нашем аресте и продлении сроков содержания под стражей, мы сможем поставить лишь после рассмотрения нашего дела и вынесения решения по делу. Иначе никто наши заявления рассматривать не будет. Смею заверить, что мы дойдем и до Конституционного суда, и до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

– Игорь Сергеевич, мы с вами в одно время (в 90-е) учились в ДВТИ (ВГУЭС), я вас помню, я учился на инженера-механика. Просто пишу, чтобы поддержать вас. Не сдавайтесь! Ваши близкие с вами, и это главное.



– Спасибо за поддержку.



– Игорь Сергеевич, в Интернете появилось обращение к президенту главы Серпуховского района Александра Шестуна. Он говорит, что высокие чины, в том числе из ФСБ, угрожают ему и вынуждают уйти с поста. Слышали ли вы об этом и что думаете?



– Да, я не только слышал о выступлении Шестуна, но и читал публикации в «Новой газете». Свое мнение я высказал на своем сайте и на страницах социальных сетей. Выступление Шестуна подтверждает тот факт, что дело в отношении меня сфабриковано и имеет заказной характер.

– Нет слов. Держитесь, Игорь Сергеевич! Здоровья, удачи, Божьей помощи вам и вашим родным и близким людям. Спасибо за то многое, что вы успели сделать в городе. Правда на вашей стороне!



– Спасибо.

– Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Помню, что вы были инициатором проекта ВКАД. Сейчас в СМИ много пишут о том, что проект нашел поддержку правительства и что ВКАДу все-таки быть. Даже не верится, что это реально, ведь проект большой и амбициозный. Следите ли вы за его судьбой и что думаете о возможности его реализации?



– Я внимательно слежу за тем, как идет работа по проекту ВКАД, ведь это наше детище, которое мы с моей командой сами придумали, тщательно проработали проект, но, к сожалению, не успели реализовать. Как я уже говорил, считаю проект ВКАД основным и обязательным условием стратегического планирования развития Владивостока. ВКАД необходим городу как воздух. Его реализация вполне реальна, хотя требует существенных инвестиций. И мы надеялись, что такую инициативу федеральные власти не оставят без внимания. Если сейчас настало время ВКАД, меня это очень радует.

– Игорь Сергеевич, читал на вашей странице в Фейсбуке ваши мысли о столице Дальнего Востока, о вечной конкуренции Владивостока и Хабаровска. Надо сказать, вы заинтриговали началом и обещали продолжение. Хотел бы вам сказать, что мы с интересом ждем его.



– Спасибо за интерес. Обязательно напишу продолжение в ближайшее время.

– Игорь Сергеевич, увидела в СМИ фотографии с последних заседаний. Вы прекрасно выглядите – стройны и подтянуты. Вы занимаетесь спортом?



– В СИЗО я занимаюсь спортом ежедневно и уделяю этому не меньше трех часов. С утра у меня йога – полтора-два часа. Потом час прогулки, где я также занимаюсь спортом. И вечером уделяю спорту час и более. Занимаюсь по системе Пола Уэйда, книга «Тренировочная зона».

Отметим, что акция «Обратная связь» продолжается. Если вы тоже хотите задать вопрос экс-мэру Владивостока или просто поддержать Игоря Сергеевича, вы можете сделать это на сайте Igor-pushkarev.com в разделе «Обратная связь», а также в комментариях на официальных страницах Игоря Пушкарева в социальных сетях.

Прямая речь

Обвинители отрабатывают команду

2 мая Игорь Пушкарев разместил в социальной сети пост, в котором рассказал о том, что происходит в процессе рассмотрения его дела, сообщает РИА VladNews.



«Из 120 томов дела нам зачитали 30. Читают все подряд, а иногда одни и те же документы по нескольку раз. Акт налоговой проверки МУПа прочитали три раза. Потому что эта проверка содержится в трех томах дела. В один она попала при обыске МУПа, в другой – в качестве материалов, направленных при проверке оперативниками в ФСБ, а в третий – как камеральная проверка между МУПом и «Востокцементом» (к слову, никаких нарушений не выявлено).



Какое это к нам имеет отношение? Ведь нам не предъявляют неуплату налогов или другие налоговые нарушения. Но обвинение заявляет, что зачитывает то, что считает нужным. Тянут...



Много документов, не имеющих силы, так как они натурально сфальсифицированы (например, основания для прослушки из ФСБ). Эти факты мы в письменном виде приобщаем к делу после каждого заседания. Реакции ноль.



А до сути еще далеко. А суть в чем, помните? Был ли ущерб? Всю эту «шелуху» следствие приобщило для создания видимости большой и кропотливой работы. Здесь и уставы, и выписки по счетам из банков, и акты проверок, и рапорты о предполагаемых преступлениях, которые не подтвердились.



Неделю назад в СМИ написали об обращении главы Серпуховского района Москвы Александра Шестуна к президенту, в котором он предал огласке записи своих разговоров с начальником Управления «К» генерал-майором Иваном Ткачевым и начальником управления президента по внутренней политике Яриным. В разговоре Ткачев четко и понятно говорит Шестуну об отлаженных силовых способах устранения руководителей городов и регионов. Одним из примеров прозвучал Владивосток. Шестуну угрожали расправиться с ним, с родными и близкими, если он не напишет заявление по собственному желанию.



Показательно, что за неделю никто даже не попытался опровергнуть этот факт. Значит, так и было?!



Мы здесь. В тюрьме. И мы доказываем свою невиновность. Говорим о том, что наше дело сфабриковано и сфальсифицировано. И похоже, что Шестун это подтвердил.



Помните, как в известном фильме:



– За сколько дней карету отремонтируешь?



– За день сделаю.



– А за пять дней?



– Если постараться, можно и за пять.



– А за десять?



– Ну, ты, барин, задачки ставишь! За десять дней одному не справиться, помощник нужен...



Вот и у нас два прокурора изображают сложную и скрупулезную работу. А дело выеденного яйца не стоит. Но теперь мы знаем, что обвинители отрабатывают команду», – написал Игорь Пушкарев в социальной сети Facebook.

700 дней под стражей. За что?

Уже более 700 дней Игорь Пушкарев находится под арестом в СИЗО «Матросская тишина».



«Я отметил «свою дату» – 700 дней нахождения под стражей.



Замечу, срок немалый. За это время появляется на свет человек и начинает делать первые шаги, можно построить многоквартирный жилой дом; за 500 дней Явлинский обещал вывести экономику страны из кризиса, а оперативными работниками, следователями и прокурорами четырех солидных ведомств (МВД, ФСБ, прокуратура, СК РФ) не добыто и не передано в суд ни одного доказательства моей вины. И это неудивительно.



Невозможно найти то, чего нет. Более того, все материалы, представляемые гособвинителем в качестве доказательств моей виновности, – фальсификация. Прошло уже 12 заседаний суда, на каждом из которых мы просим сторону обвинения разъяснить, в чем же мы виноваты и где доказательства нашей вины. В ответ нам зачитывают документы, не имеющие отношения к предъявленному обвинению и рассматриваемому судом делу. И неизвестно, сколько эта бессмысленность будет продолжаться. Вот такой итог «моей даты» – 700 дней», – написал Игорь Пушкарев.

Автор: Отдел новостей «В»