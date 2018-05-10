«Как будто мы нашли его живого…» «Владивосток» продолжает помогать родным солдат Второй мировой восстанавливать связь времен

Отгремела салютами и гордыми маршами 73-я годовщина Победы. Великая Отечественная война все дальше от нас. Но во многих семьях по-прежнему слышны ее тревожные отзвуки. Чей-то прадед так и остался без вести пропавшим, кто-то до сих пор не знает, где похоронен героический дед, а кому-то неизвестно даже место гибели предка…

В то же время по сей день продолжают работу на полях давних сражений поисковые отряды, находят останки павших героев и возвращают из небытия потерянные имена. Тогда встает новая задача – разыскать родственников найденных солдат, чтобы потомки могли приехать и поклониться их праху. И здесь на помощь приходят СМИ. Газета «Владивосток» не исключение. И вся редакция искренне радуется, когда наши с поисковиками совместные усилия приносят результат.



«Гордимся родством с героем»



Когда в статье «Спасибо за деда» (номер «В» за 18 апреля 2018 года) мы рассказали о том, как нашли родных нашего земляка Григория Казина, которого они считали без вести пропавшим, никто не подозревал, что в этой истории рано ставить точку.



Напомним, что в редакцию «В» пришло письмо от бойцов поискового отряда «Курган» из Волгограда. Нас просили помочь в поисках родственников лейтенанта Григория Казина, погибшего под Сталинградом. Поисковики нашли останки героя и хотели, чтобы близкие приехали на церемонию его захоронения.



Нам удалось найти его внука и правнука, которые живут в Хабаровске. А потом неожиданно нашелся родственник Григория Казина и во Владивостоке. В редакцию позвонил его внучатый племянник (по линии супруги) Виктор Слепышев. Он рассказал, что хорошо знал жену Григория Георгиевича Любовь Кузьминичну Слепышеву и его сына Владимира Григорьевича Казина. Так мы узнали, что Любовь Кузьминична преподавала в ДВПИ вместе с мужем, Григорием Казиным. Как признался Виктор Алексеевич, он гордится родством с героем Сталинграда…



«Низкий поклон за благородное дело»



Порадовал и недавний звонок от приморских поисковиков. Руководитель военно-исторической экспедиции «Рокада» Юрий Сыромятников поделился радостной вестью: нашлась правнучка погибшего в 1945-м недалеко от села Пограничного бойца Степана Селиванова, могилу которого поисковики восстановили два года назад.



Об этой истории «В» писал дважды: в материалах «Возвращая погибшим имена» (номер за 13 апреля 2016 года) и «Чтобы не осталось безымянных могил» (17 августа того же года). Напомним, что в апреле 2016-го сводный поисковый отряд во главе с майором запаса Анатолием Долженко обнаружил на сопке Котельникова в Пограничном районе (рядом с одноименной заставой) безымянную могилу. Шаг за шагом поисковикам удалось выяснить, что здесь похоронен красноармеец Степан Селиванов, телефонист роты связи артиллерийского полка 5-й ударной армии. Призванный на фронт в 1941-м, рядовой Селиванов прошел всю войну, в 1943-м был награжден орденом Красной Звезды. Погиб 10 августа 1945-го во время штурма укрепленных позиций Квантунской армии.



Долгие годы родные Степана Селиванова не знали, где он похоронен. А потом его правнучка Людмила, живущая в Орловской области, нашла в Интернете информацию о прадеде – приморские поисковики разместили на своем сайте статьи «В».



«Не могу передать чувства, которые меня переполняют, – написала Людмила Анатолию Долженко. – Прочитали в Интернете статью о деде, что нашли могилу и что есть люди, которые помнят, кто там захоронен. Огромное спасибо всем, кто участвовал в этом поиске. Низкий поклон за их благородное дело…»



«Чтобы все поколения помнили тебя»



Обсуждая с Анатолием Долженко историю рядового Селиванова и его потомков, мы вспомнили еще одну подобную эпопею. Посвященная ей статья «В» так и называлась – «Эпопея лейтенанта Рожкова» (номер за 6 сентября 2017 года).



А началось все с публикации «Возвращая погибшим имена». Напомним, что в марте 2017-го в нашу редакцию обратилась жительница Красноярска Ольга Рожкова с просьбой помочь ей связаться с приморскими поисковиками. Дело в том, что ее дед танкист Василий Рожков погиб в августе 1945-го во время Маньчжурской наступательной операции и родные все это время были уверены, что прах его покоится в китайской земле. А потом Ольга наткнулась в Интернете на нашу статью…



– В газете «Владивосток» был опубликован список военнослужащих, погибших в Китае и перезахороненных в Приморье. Их имена установили бойцы приморского поискового отряда, – рассказала нам Ольга Рожкова. – Так мы узнали, что могила деда находится на территории России. Все наше семейство радовалось, как будто мы нашли его живого…



А главное, отец Ольги, сын лейтенанта Рожкова, наконец смог исполнить мечту всей своей жизни – поклониться могиле отца. В поездке в Приморье Владимира Васильевича сопровождал внук Олег – правнук героического танкиста. Стоя у братской могилы, где похоронен Василий Рожков, его сын сказал:



– Мы приехали вместе, чтобы дальше все поколения знали про войну и про победу и помнили тебя…

Автор: Наталья ГРЕЧИНА