«Папа собрал всех…» На волжской земле попрощались с приморцами, погибшими под Сталинградом

Все дети подполковника Константина Метляева, до войны жившего с семьей в Уссурийске, 7 мая собрались в Волгограде. Они приехали со всей страны на могилу отца. Комполка Метляев погиб в 1942 году в Сталинградской битве. Это стало известно только в 2017-м. А тогда, 75 лет назад, родным сообщили: «Пропал без вести».

– Мама долго не верила, что папа погиб, ждала его. Потом мы пытались найти его могилу, – поделилась с «В» дочь героя Тамара Метляева.



Наша газета уже рассказывала, что весной прошлого года бойцы военно-патриотического поискового отряда «Курган» из Волгограда во время ежегодной вахты памяти нашли на территории, где в 1942-м велись ожесточенные бои, останки 11 красноармейцев. Двое из них оказались дальневосточниками: Константин Метляев из Уссурийска и Григорий Казин из Владивостока. Поисковики обратились в редакции местных газет – «Владивостока» и уссурийского «Коммунара» – с просьбой помочь в розыске родных найденных воинов.



Жительницы Уссурийска сестры Галина и Тамара Метляевы сразу решили, что отправятся в Волгоград, чтобы похоронить отца. К сожалению, внук Григория Казина Юрий, которого нашей газете удалось найти в Хабаровске, приехать на могилу деда не смог…



Галина Метляева – старшая из детей в семье. Рассказывает, что отец был кадровым военным. Когда он уходил на фронт, ей было семь лет. Все происходило в такой спешке, что мама едва успела с ним попрощаться. А отец передал детям банку меда – это был последний его гостинец. Мама долго надеялась, что муж остался жив. Ведь семье пришла не похоронка, а извещение «Пропал без вести».



Потом они долго пытались найти хотя бы могилу подполковника Метляева, писали запросы во все инстанции. В 1965 году Галина Константиновна ездила в Волгоград, пыталась найти на мемориалах фамилию и имя отца. Все было тщетно.



И лишь осенью 2017 года из статьи в газете «Коммунар» они узнали, что останки отца нашли рядом с бывшим поселком Зеты (сейчас это поселок Северный) в 20 километрах от Волгограда. В ходе Сталинградской битвы здесь шли кровопролитные бои. Погибло около 200 тысяч советских солдат и офицеров.



Выяснить имена 11 найденных воинов поисковикам удалось не все и не сразу. У большинства не сохранились ни документы, ни «смертные» медальоны. Командира полка Константина Метляева опознали по лычкам (в те годы погоны еще не носили), которые соответствовали его рангу. При нем было письмо, из которого удалось узнать имя погибшего и то, что его семья жила в Уссурийске…



А потом на связь с «Курганом» вышли дочери комполка Метляева.



– Мы ждали, что приедут только Галина и Тамара, но неожиданно собралась вся семья, – рассказывает руководитель отряда «Курган» Алексей Медведев. – Инна, сестра-близнец Галины, приехала из Воронежа, сын Юрий Константинович – из Рязани. Папа собрал их всех. На этой встрече дети подполковника Константина Метляева жалели лишь о том, что мама не дожила до этого дня…



ОТ РЕДАКЦИИ. Если в вашей семье бережно хранится память о родных, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны, газета «Владивосток» готова рассказать о самых интересных историях на своих страницах. Возможно, это поможет вам в поисках информации о своих героических предках.

Внимание

Если вы ищете своих родственников, погибших в августе – сентябре 1945 года в боях с японскими милитаристами, вам надо зайти на сайт vladnews.ru и набрать в поисковике: «Список военнослужащих, захороненных на территории Пограничного (Гродековского) района в годы Второй мировой войны».

Автор: Наталья ГРЕЧИНА