Поклонимся и мертвым, и живым Вечная память ушедшим героям! Честь и слава живым!

Вчера Владивосток военным парадом, шествием Бессмертного полка и народными гуляньями отметил великий праздник нашей страны – День Победы.

На торжества ранним утром 9 Мая собрались тысячи горожан. Главными гостями праздничных мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны – фронтовики и труженики тыла. Рядом с ними у памятника борцам за власть Советов стояли представители краевой, городской администраций и военного командования, депутаты, члены советов ветеранов.



Приветствуя участников празднования, врио губернатора Андрей Тарасенко отметил, что 9 Мая – священная в истории России дата.



– В этом году мы отмечаем 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой она нам досталась. Только в Приморье более 200 тысяч человек ушли на фронт. Их подвиг и беззаветная преданность Родине – вечный пример для всех поколений, – сказал он.



Служим Отечеству!



Победный парад войск и боевой техники Владивостокского гарнизона по главной улице города начался с выноса государственного флага Российской Федерации и Знамени Победы под песню «Священная война».



В параде личного состава гарнизона приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих и будущих офицеров.



Чеканя шаг, прошли бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, офицеры штаба и управлений флота, береговых войск и Приморской флотилии ТОФ, дивизии войск противовоздушной обороны, других соединений и частей, курсанты ТОВВМУ имени Макарова, МГУ имени адмирала Невельского, Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России и ДВ пожарно-спасательной академии МЧС России. Традиционно в парадном шествии участвовали воспитанники Уссурийского суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища и патриотического движения «Юнармия».



Военный парад продолжился демонстрацией военной техники. Первым на главной улице Владивостока появился легендарный танк Т-34, выпущенный в 1942 году и принимавший участие в Сталинградской битве. Над танком развевалась точная копия Знамени Победы, водруженная в 45-м над поверженным Рейхстагом.



Следом прошла механизированная колонна, в составе которой впервые были представлены современные бронетранспортеры БТР-82А и зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Также в парадном строю были представлены комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», боевая машина пехоты БМП-2 и специальные автомашины – всего более 50 единиц боевой техники, состоящей на вооружении береговых войск ТОФ.



Завершил прохождение войск Владивостокского гарнизона сводный духовой оркестр.



Посмотреть на это масштабное событие пришли десятки тысяч жителей и гостей столицы Приморья.



– 73 года назад этот долгожданный день подарил нам мир, жизнь и свободу, – сказал, поздравляя горожан, глава Владивостока Виталий Веркеенко. – Этот праздник по-настоящему объединяет нас, ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Владивосток недаром гордо носит звание города воинской славы, он навсегда вписан в историю Великой Победы. Тысячи наших земляков ушли на фронт, сотни тысяч трудились в тылу, вооружали, кормили и одевали фронт. Мы, наследники Великой Победы, должны бережно хранить память о тех, кто завоевал для нас право на мирную жизнь.



Особые слова благодарности глава Владивостока адресовал ветеранам, пожелав им как можно дольше оставаться в строю и делиться своим богатым жизненным опытом с подрастающим поколением.



В победном строю навсегда



С каждым годом все многочисленнее становится Бессмертный полк. В этом году Владивосток в шестой раз присоединился к всероссийской акции памяти. В Бессмертном полку прошли, по примерным подсчетам, более 35 тысяч человек с портретами своих родственников-фронтовиков, ветеранов армии и флота, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, блокадников – всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело Победы над фашизмом, но не дожил до сегодняшних дней. Портреты людей, подаривших нам мир и свободу, несли дети и взрослые. За каждой фотографией – история целого поколения, горечь потерь и радость побед, надежда, томительные ожидания и счастье долгожданных встреч. Девиз этой всероссийской акции, которая уже вышла за границы нашей страны: «Они должны идти победным строем в любые времена…»



Вместе с горожанами шли с портретами своих дедов врио губернатора Андерей Тарасенко и мэр Владивостока Виталий Веркеенко.



– Мой дед Николай Иванович Тарасенко попал на фронт в 1941 году, служил в составе 1-го Украинского фронта шофером, возил снаряды, обеспечивал войска боеприпасами. Незадолго до конца войны он попал под бомбардировку и получил контузию, но с фронта вернулся живым, – рассказал Андрей Тарасенко.



– Мой прадед Веркеенко Петр Петрович воевал рядовым солдатом и дошел до Берлина. Бережно храним в семье его медали «За отвагу» и «За взятие Берлина», – поделился историей своей семьи мэр Владивостока. – А мой дедушка Иван Веркеенко партизанил на Брянщине. С гордостью рассказываю о них сыновьям.



Все участники шествия охотно делились рассказами о судьбах своих предков, с чьими фотографиями они встали в колонну Бессмертного полка, эти истории бережно хранятся в семьях солдат Победы.



Ольга Владимировна несла портреты своих родителей.

– Папа и мама оба воевали, – пояснила она. – Папа, Кравцов Владимир Терентьвич, был призван в самом начале войны в возрасте 24 лет, служил в пехоте, был лейтенантом, комиссаром, прошел всю войну, воевал на Белорусском и Украинском фронтах, был ранен. Мама, Голубева Елена Михайловна, тоже ушла на войну в 1941-м, ей было всего 19 лет. Она служила в эвакогоспитале в санпоезде, сначала на Украинском и Белорусском фронтах, после их отправили в Маньчжурию.



Юлия Феоклистова с мужем Евгением Поддубным и дочерью Анютой шли в колонне с портретами своих фронтовиков.

– Мой дедушка Владимир Иванович Баранец был призван на службу в 1939 году. Когда началась Великая Отечественная война, его отправили на учебу во 2-е Владивостокское военно-пехотное училище, он шесть раз подавал рапорты с просьбой об отправке в действующую армию, но получал отказ. И только в середине 1943-го был оправлен на фронт, – рассказала Юлия. – Дедушка воевал в 416-й стрелковой Таганрогской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в стрелковом полку, был командиром пулеметной роты, а после – заместителем командира и командиром батальона. Он дошел до Берлина, участвовал в штурме Брандербургских ворот, Дворца кайзера, в Висло-Одерской и Зеловско-Берлинской операциях. В феврале 1945 года дедушка был тяжело ранен. И в госпитале познакомился со своей будущей женой – моей бабушкой Валентиной Антоновной. Бабушка работала военным фельдшером, выхаживала деда после ранения. Поженились они сразу после окончания войны.



А прадедушка моего мужа Михаил Евстратьевич Мельник воевал на Балтике старшим матросом торпедного катера, был контужен – близко разорвалась бомба.



Максим Михайлов вместе с сыном Ильей встают в ряды Бессмертного полка уже пятый год подряд.

– Мы гордимся нашими родственниками, чтим их память, – сказал Максим. – Я несу штендер с портретом моего деда Николая Анисимовича Доценко, он воевал на 1-м Дальневосточном фронте, командовал подразделением связи, освобождал Муданьцзян, Харбин. Мой сын несет портрет своего деда – моего отца Алексея Михайлова. Он ребенок блокадного Ленинграда, в 1942 году по Ладоге по «Дороге жизни» был вывезен на Большую землю.



– Мы с мужем идем в «бессмертном» строю с портретами моих дедов: по маминой линии это Алексей Яковлевич Лисицкий, по отцовской – Андриан Дмитриевич Медведев, который в 1942 году пропал без вести под Москвой, – рассказала Татьяна Мостовая. – Алексей Яковлевич призывался из Владивостока, воевал в составе 153-й дивизии под Сталинградом, дивизия за эту битву была удостоена звания гвардейской. Дед погиб в 1942 году в районе деревни Васильевка близ Сталинграда. В прошлом году мы списались с волгоградским военкоматом и узнали, что там находится братская могила и стоит обелиск. В будущем году собираемся в Волгоградскую область, чтобы посетить могилу деда.



– Я иду с портретом любимого дедушки Павла Ксенофонтовича Гнусина, – пояснила еще одна участница Бессмертного полка Инна. – Он был пулеметчиком, прошел всю войну, освобождал Кенигсберг, потом их переправили в пустыню Гоби на войну с Японией, но, пока они шли, война закончилась. Дедушка очень не любил вспоминать войну и нам, внукам, никогда не рассказывал о ней, даже если мы просили…

Дорогие сердцу традиции



Традиционно после парада и шествия ветеранов Великой Отечественной войны пригласили на празднование в Адмиральский сквер. Там гостей ожидали концерт и угощение в виде вкусной солдатской каши. Творческие коллективы исполнили дорогие сердцам ветеранов песни военных лет.



Прошли традиционные праздничные мероприятия и на других городских площадках, они собрали множество гостей, тем более что погода выдалась по-настоящему майской. На центральной площади работали тематические площадки, на верхней площадке Спортивной Гавани – выставка автомобилей военного времени. В Театральном сквере собрались на концерт почитатели военной песни.



На площадке амфитеатра Спортивной Гавани прошла программа «Победы радостные звуки». В 20.00 центральную площадь снова заполнили горожане и гости приморской столицы – там была представлена вечерняя праздничная программа.



Завершилось празднование Дня Победы традиционным фейерверком. Красочные огни осветили небо над центральной площадью, поселком Подножье на острове Русском и поселком Трудовое.

Автор: Евгений СИДОРОВ, Карина ПОЗДНЯК