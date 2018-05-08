«Тигры» лишились надежды? Даже в свой собственный 60-летний юбилей «Луч-Энергия» в домашней игре с «Авангардом» в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не сумел одержать столь необходимой владивостокцам победы.

Понятно, что сражаться пришлось с будущим финалистом Кубка России по футболу. К тому же команда Курска уверенно играет в весенней части чемпионата страны, находясь в верхней части турнирной таблицы. Гости не проигрывали уже семь матчей кряду, одержав при этом на выезде три крупные победы с общим счетом 11:0. Интересный факт: костяк «сине-белых» составляют футболисты с Северного Кавказа и из Закавказья.



А вот «желто-синие», имея тяжелую финансовую ситуацию и чехарду с главными тренерами, на своих и чужих полях этой весной не блещут, выиграв лишь один из пяти последних матчей. Команда находится в зоне вылета, и шансов на спасение в концовке многомесячного первенства не просматривается.



И все-таки «Луч» раз за разом выходит на поле только за победой. Отдадим им должное хотя бы за это. Так, как это сделали около тысячи верных болельщиков любимой команды в матче под дождем.



Игру на стадионе «Динамо» «тигры» начали довольно резво, нацеливаясь ударами форвардов и хавбеков на ворота курян. Дождь и мокрый газон они также пытались использовать для создания комбинационного преимущества. И даже могли повести в счете. Хороший был удар у нашего нападающего Андрея Мязина, жаль, что неточный.



А вот гости чуть ли не в самой первой своей атаке на 20-й минуте забили гол. Причем при участии «желто-синих». Мяч в безобидной ситуации срикошетил от одного из наших защитников и предательски влетел в сетку – 0:1. Гол записали на имя основного бомбардира «сине-белых» Ильнура Альшина.



Такой расклад только раззадорил дальневосточников. Они вновь ринулись в наступление. На 24-й минуте случился гол-красавец. Наш хавбек Александр Носов пробил в штрафную площадку гостей. Андрей Мязин мяча не коснулся, но отвлек на себя оборону «Авангарда». Зато полузащитник «Луча» Ишхан Гелоян с 11 метров вколотил его в ворота – 1:1.



Герой этого матча Ишхан Гелоян под занавес первого тайма отличился вновь. На сей раз его проход был одиночным, и удар пришелся в угол ворот – 2:1.



Во время перерыва клуб чествовал своих ветеранов. Подарки получили не только они, но и сам клуб. Новые спонсоры – приморские рыбаки передали Центру подготовки юных футболистов «Луча-Энергии» современный автобус корейского производства.



Второй тайм приморские футболисты вновь начали с атак. Защита и вратарь курян трудились в поте лица. Было не меньше трех ситуаций, в которых голкипер «сине-белых» спасал свою команду от неминуемого гола. А в своей первой же контратаке на 53-й минуте гости разыграли нехитрую комбинацию и при попустительстве нашей обороны сравняли счет – 2:2.



Все дальнейшие попытки хозяев изменить ситуацию успеха нам не принесли. «Лучистых» подводили эмоции – они желали выиграть и чересчур торопились. А вот гости, наоборот, хладнокровно сосредоточились на обороне своей штрафной площадки. Видимо, еще и моросящий дождик смыл удачу приморцам.



В итоге эта ничья отбросила «Луч» с 16-го места на 18-ю позицию. По итогам 36-го тура столько же – 37 очков – имели «Томь», «Ротор-Волгоград» и «Зенит-2», но у них лучше разница забитых и пропущенных мячей. Шансов на сохранение прописки в первой лиге у наших земляков остается все меньше. Но надежда умирает последней…

Автор: Николай КУТЕНКИХ