«Приморочка» в серебре Владивостокский клуб «Приморочка» в чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» завоевал серебряные медали. Второй год подряд наша команда становится вице-чемпионом России.

Но если в прошлом году приморские девушки это сделали заранее (за тур до окончания чемпионата), то сейчас судьба серебряных и бронзовых медалей решалась в последнем туре. За награды до последнего боролись наши постоянные соперницы из Курска. При одинаковом количестве очков курянки имели преимущество за счет большего количества выигранных матчей в трех сетах.



Последние поединки «Приморочка» и «ЮЗГУ-Атом» проводили в домашних стенах против «Тулицы» из Тулы (счет 1:3) и «Тюмени-ТюмГУ» из одноименного города (2:3). Справедливости ради отметим, что ведущие игроки «Приморочки» первую встречу с «Тулицей» пропустили из-за травм – они элементарно не успели восстановиться.



Вторая подряд осечка для наших землячек означала бы третье место. Судьба серебряных медалей решалась во Владивостоке. Наши волейболистки вышли на площадку предельно собранными и нацеленными на победу. Пропускавшие предыдущую игру приморские спортсменки играли на обезболивающих уколах. Нашим девушкам также помогла мощная поддержка трибун спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке.



В первой партии «Приморочка» камня на камне не оставила от «Тулицы». Начав с рывка в пять очков, в концовке наша команда уже имела двукратное преимущество – 20:10, а окончательный счет в сете успешной атакой установила Анастасия Бурдюкова – 25:14.



По ходу второй партии приморская команда также имела комфортное преимущество, но в концовке «Тулица» сократила отставание до 4 очков. Однако мощная атака Ольги Ефимовой прервала рывок гостей и в итоге стала решающей – 25:20.



Набравшую ход «Приморочку» было уже не остановить. В третьем сете спортсменки Владивостока увеличивали отрыв постепенно. И хотя концовка матча оказалась затянутой, Екатерина Громова забила «серебряный» мяч – 25:20.



Счет по партиям 3:0.



Игра команды «ЮЗГУ-Атом» в Курске значения уже не имела – им в любом случае доставалась бронза.



В победном матче традиционно на высоте были Ольга Ефимова, Екатерина Громова, Анастасия Бурдюкова, Юлия Шишкина, Юлия Гильманова, Екатерина Клименко и Ольга Фролова.



– Мы максимально использовали свой единственный шанс на серебро, – радостно подвел на пресс-конференции итог этой встречи и всего чемпионата страны главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – Мы договорились в команде, что с первого розыгрыша не будем давать возможность сопернику нас догнать. Отыграли уверенно, взяли инициативу и не отдавали ее. У нас получилась командная игра. Хорошо сыграли в защите. И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам! На играх во Владивостоке очень хорошая атмосфера. Я работал в двух лигах. И в высшей, и в суперлиге только несколько команд могут этим похвастать. Спасибо горожанам, что были с нами и в победные дни, и в период неудач. Это серебро ваше! Конечно, хочу поздравить команду. Спасибо, что все сложности мы пережили вместе, со всем справились, доказали, что мы единый, сплоченный коллектив, в конце сезона это было очень важно. Всех с отличным завершением сезона!



Звание чемпионов завоевала «Северянка» из Череповца. Она набрала рекордные 114 очков в 44 турах. Сейчас «сталеварки» должны для себя решить, останутся они в следующем сезоне в высшей лиге «А» или отправятся в суперлигу.

Справка «В»

В 2010 году на базе университета ВГУЭС была создана женская команда по классическому волейболу, которая стала участником чемпионата России в высшей лиге «Б».



В сезоне 2012-2013 года ВК «Приморье» досрочно гарантировал первое место и впервые в истории приморского волейбола вышел в высшую лигу «А». В том сезоне команда «Приморье» была переименована в «Приморочку». На новом для себя уровне приморские волейболистки одержали 15 побед в 40 матчах и, заняв итоговое девятое место, сохранили прописку в высшей лиге «А». В сезоне 2014/15 «Приморочка» завоевала бронзовые медали Кубка Сибири и Дальнего Востока. В преддверии прошлого сезона состав владивостокской команды усилили сразу десять новых спортсменок. Все это в лучшую сторону сказалось на результатах, и чемпионат «Приморочка» завершила на втором месте, показав свое лучшее достижение. При этом «Приморочка» получила право на выход в суперлигу, но от повышения в классе отказалась.

Автор: Николай КУТЕНКИХ