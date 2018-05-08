Окунись в глубину резкости Во Владивостоке проходит прием заявок на участие во втором краевом фотоконкурсе «Глубина резкости». В этом году фотоконкурс приурочен к 80-летию Приморья. К участию допускаются снимки, сделанные в последние три года на территории региона, в следующих номинациях: портрет, пейзаж, архитектура, репортаж, экспериментальная фотография.

В жюри вошли известные российские фотографы и фотокритики, победители и члены жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, представители известных мировых марок фототехники.



По итогам конкурса, как сообщил организатор – Приморский краевой центр народной культуры, будет сформирована фотовыставка, которая торжественно откроется 17 августа во Владивостоке в рамках трехдневного фотофестиваля. В течение года фотовыставку планируется экспонировать еще в нескольких городах Приморского края. Авторы лучших фотографий будут награждены ценными призами.



Фотоконкурс «Глубина резкости» был впервые проведен в прошлом году. В нем приняло участие 157 фотографов из 29 населенных пунктов Приморского края. В течение года выставка экспонировалась во Владивостоке, Кавалерово, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Уссурийске. Открытие выставок сопровождалось мастер-классами для фотографов.

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Автор: Отдел новостей «В»