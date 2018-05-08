И выставка, и диалог В центре современного искусства «Заря» открылась выставка Валерия Чтака и Кирилла Крючкова «Два».

Как сообщила пресс-служба ЦСИ, художник из Владивостока Кирилл Крючков в первую очередь известен работой на улице: шрифты, надписи, наслоения, заплатки встречаются как на расписанных им городских стенах, так и в его станковых произведениях. Крючкова заботит природа и экология, он стремится к жизни в гармонии с Землей и окружающей средой и примиряет людей с непростым ландшафтом жизни, его работам свойственны гуманистические утопические сюжеты. Цветные мозаики и рисунки в городском пейзаже переключают мрачные урбанистические пейзажи в «улучшенные» места для жизни с помощью игры с пространством и цветной краской.



Москвич Валерий Чтак работает с монохромной палитрой, сочетая изображения и текст и обращаясь к философии, филологии. Живопись Чтака распространяется на холсты, найденные объекты и стены. В его произведениях фигурируют цитаты, афоризмы, повторяющиеся образы, текстовые ребусы на разных языках. Валерий Чтак уже приезжал во Владивосток и делал специфичную выставку-инсталляцию «Краб внутри» в 2016 году.



Кирилл Крючков и Валерий Чтак уверены: у них получится выставка-диалог-импровизация.

Автор: Михаил НЕЩЕДРИН