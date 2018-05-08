Один пирог, два ежика и заяц Старую историю о главном покажет юным зрителям театр кукол

«Ежики – жулики», – вздыхает горько герой спектакля «Ну, заяц, догони!», и, заметим, для такого вывода у него есть основания. Ведь он сам – Ежик и точно знает, где немножечко схитрил… А зрители о проделках Ежика и Ежихи смогут узнать на премьере спектакля, которая состоится 12 мая

Старую-старую сказку про то, как самоуверенный заяц и мудрый еж соревновались в беге на короткие дистанции, многие из нас знают еще по сборникам братьев Гримм. Вот на основе этой сказки и написал драматург Евгений Сперанский пьесу «Ну, заяц, догони!».



И вышла у Евгения Сперанского история о том, как самый быстрый бегун в лесу – Заяц – очень уж зазнавался и дразнил всех прочих зверей, вот и Ежику со смехом заявил, что такого коротконожку он в два счета обгонит. А если Ежику обидно, так пусть посоревнуется с ним, с самим Зайцем. И пусть проигравший испечет для победителя пирог с капустой. Подумал умный Ежик, подумал, да и согласился. Ведь он придумал, как обхитрить зазнавшегося Зайца. Иногда в соревновании побеждает не тот, кто бежит быстрее, а тот, кто соображает лучше…



– Евгений Сперанский много лет работал вместе с одним из лучших кукольников мира – Сергеем Образцовым, – рассказывает режиссер спектакля Роман Легкодухов. – И пьеса была написана им еще в советские времена, но, как любая мудрая классика, она не потеряла ни актуальности, ни зрительского успеха. Кстати, сам автор указывал в пояснениях к своему сочинению, что «Ну, заяц, догони!» дает простор для творчества. Например, в пьесе есть роль ведущей, так вот Евгений Сперанский отмечал, что ее можно трактовать по-разному. Например, в нашей постановке ведущая стала лесной Феей (ее играет Екатерина Юркина), очень веселой и справедливой. Она много взаимодействует со зрителями. Да, в нашем спектакле раздолье для того, что называется модным словом «интерактивность»: зрители сами решают, кому они сочувствуют в данный момент, кому желают победы, хорошо или плохо поступили Ежики. По большому счету, ребята в ходе спектакля задают себе простые вопросы: где грань между смекалкой и хитростью и нужно ли наказывать зазнаек и дразнилок? И находят ответы на эти вопросы. Также мы вместе с композитором Виктором Либерским дополнили пьесу музыкальными номерами. И еще в спектакле появилось немало лесной живности – бессловесной, но оживляющей постановку: тут тебе и бабочки, и змеи, и кукушки. Все это создает у зрителя чувство, что он и правда попал на лесную полянку в теплый солнечный денек. И здесь произойдет немало интересного… В спектакле заняты актеры Денис Шамрин, Алексей Авдеев, Вадим Перфилов, Виктория Яскина.



– Мы адресуем постановку публике от трех до шести лет, то есть самым юным нашим зрителям, – отмечает Роман Легкодухов. – Спектакль очень добрый, яркий и веселый. Моему сыну три с половиной года, так я во время работы все время думал, понравится моему ребенку или нет. И сейчас уверен: он будет смотреть спектакль с удовольствием. И вместе со всеми юными зрителями решит, кому же в итоге должен достаться пирог с капустой: Зайцу, который честно бегал туда-сюда, или Ежику с Ежихой, которые не бегали, но зазнайку проучили… А вы как думаете?

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ