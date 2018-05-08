Росгвардию «тревожили» администраторы развлекательных заведений Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Приморья за праздничные дни 144 раза выезжали по сигналам «Тревога», сообщили в пресс-службе организации. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений гвардейцы доставили 36 человек, за совершение административных правонарушений – 76 человек.

Нередко стражей порядка вызывали администраторы развлекательных заведений. Так, в Артеме сработала тревожная кнопка в сауне, расположенной на ул. Кооперативной. Посетитель парной устроил дебош и разбил холодильник. Буйного 36-летнего правонарушителя, оказавшего неповиновение при задержании, стражи порядка доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Во Владивостоке нетрезвая гражданка учинила хулиганские действия в баре на Океанском проспекте. 36-летнюю женщину доставили в полицию, в отношении нее составлен административный протокол.



В Находке тревожной кнопкой воспользовалась администратор кафе, расположенного на ул. Ленинской. Группа приятелей отказалась оплатить счет на сумму свыше 16 тысяч рублей, вела себя агрессивно. Местные жители доставлены в отдел полиции.

Автор: Отдел новостей «В»