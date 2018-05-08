Юные горожане меняют пакеты на экосумки Участниками различных мероприятий экологической направленности этой весной стали 7 тысяч школьников из 20 учреждений образования Владивостока.

Уроки, экскурсии, игры и акции для них организует администрация краевого центра в рамках специальной городской программы, сообщили в пресс-службе мэрии.



24 урока экологической грамотности состоялись в апреле в 12 школах Владивостока для учеников младших и старших классов. Еще столько же тематических занятий пройдет в мае.



Уроки для малышей проходят на тему «Планета без пакета!». В форме увлекательной интерактивной лекции ребят знакомят с информацией об экологическом вреде, который наносят полиэтиленовые пакеты, и о возможности замены их на сумки из хлопчатобумажной ткани. На практической части урока дети проявляют свои дизайнерские способности по росписи и декорированию экосумок, которые потом забирают с собой.



Старшеклассники посещают занятия на тему «Мусора нет – есть ценное сырье». Во время урока ученики имеют возможность посмотреть видеофильм о современных технологиях переработки отходов, а после просмотра фильма принимают участие в интерактивной игре, в ходе которой необходимо придумать наибольшее количество способов использования отходов в качестве сырья. В конце урока самые активные участники получают призы.



– Экологические уроки направлены на повышение уровня знаний в сфере охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами, воспитание ответственного отношения к природным ресурсам и формирование экологического мировоззрения, – комментирует начальник отдела организации природоохранных мероприятий управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Ирина Осина.



Также в апреле для молодых владивостокцев было организовано 9 экоэкскурсий, еще 11 пройдут в мае. Ребята знакомятся с работой очистных сооружений ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и комплекса по безопасному уничтожению биологических отходов «Фактор-Приморье».



Юных жителей краевого центра приучают и к раздельному сбору мусора. В школах Владивостока проходят акции, в ходе которых ребята узнают об экологической выгоде вторичной переработки мусора. Школьники собирают макулатуру, пластик и батарейки. Все собранное затем сортируется и отвозится на Спецзавод № 1, откуда отправится на дальнейшую вторичную переработку. Школы, участвующие в акции активнее всех, получают призы.



Кроме этого, в приморской столице по выходным дням проходят турниры экологических игр «Что? Где? Когда?». Юные природоведы отвечают на вопросы о возможностях вторичной переработки мусора и способах обращения с отходами, эффективных методах решения экологических проблем, по краеведению и естественным наукам. Команды-победители получают подарочные сертификаты в магазин компьютерной и бытовой техники и грамоты, а команды-призеры – дипломы об участии от администрации Владивостока. Всем ребятам достаются сладкие призы.



Задания экологической направленности ожидают и участников игр «Мир вокруг нас». Они тоже организованы в рамках экопросвещения молодежи Владивостока. Ребята проходят тематические станции, участвуют в викторинах и конкурсах.



– Мероприятия осуществляются в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения» с целью повышения экологической культуры и улучшения экологической обстановки нашего города, – пояснил координатор экологических мероприятий в приморской столице Андрей Иус.

Автор: Отдел новостей «В»