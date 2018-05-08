Киберволонтеров поощрят билетами в кино Приморцев, желающих бороться с незаконным контентом в Интернете, приглашают пройти конкурс на вступление в медиабратство «Киберволонтеры», созданное в рамках проекта «Безопасность детей в Интернете», сообщили в пресс-службе края.

«Планируется, что киберволонтеры будут искать деструктивные материалы в региональном сегменте Интернета, взаимодействуя с правоохранительными органами по противодействию распространению противоправного контента», – рассказали в аппарате антитеррористической комиссии Приморья.



Специалисты пояснили, что каждый киберволонтер получит именную карту, подтверждающую его членство в движении и предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы. Среди них – возможность бесплатного прохождения образовательных тренингов и семинаров, участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях, проходящих в Приморье, а также дополнительные материальные поощрения.



«Десять самых активных киберволонтеров по итогам каждого месяца будут получать билеты в кино, а трое лучших по итогам года – ноутбук, планшет и смартфон», – уточнили в ведомстве.



Чтобы стать киберволонтером, необходимо до 15 мая прислать свое резюме с фотографией, ссылками на профили в соцсетях, контактным номером телефона, а также ответом на вопрос «Зачем я хочу стать киберволонтером?» на электронный адрес go@cybervolunteers.ru.



Кандидаты, успешно прошедшие отбор на этом этапе, будут приглашены на личное собеседование, и только 50 человек по итогам конкурса получат статус киберволонтера.

Автор: Отдел новостей «В»